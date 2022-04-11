İller arası cinsel ilişki ağı!

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden, yer temin eden kişileri tespit etmek için harekete geçti. Şüphelilerin belirlenmesinin ardından 130 personelin katılımıyla Mersin, Artvin ve Osmaniye'de 13 ev ve 1 iş yerine operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda fuhşa sürüklendiği tespit edilen yabancı uyruklu 5 kadın da kurtarılıp, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.