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    YaşamAlaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli yakalandı
    HaberlerYaşam Haberleri Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli yakalandı
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    Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli yakalandı

    Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

    18.02.2022 - 12:00 |
    Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli yakalandı

    Olay 15 Şubat Salı günü akşam saat 20.30'da Zeytinburnu Cevizlibağ'da meydana geldi. Otomobille ilerleyen Alaattin Çakıcı 'nın yeğeni Adem Çakıcı ve şoförü Mevlüt Kara, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Adem Çakıcı sağ bacağından yaralandı. Olayın ardından Çakıcı'nın kendi imkânları ile hastaneye gittiği öğrenildi. Polis ekiplerince yapılan araştırmalarda motosiklet ve otomobille gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen G. M., G.D. ,D.Y. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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