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    YaşamAdana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı
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    Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı

    Adana'da cinayet, uyuştucu ticareti, silahlı yağma suçlarına karıştığı belirlenen çeteye şafak vakti hava destekli yapılan operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

    11.04.2022 - 09:07 | | Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
    Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı

    İl Emiyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, kentte cinayet, silahlı yağma, uyuşturucu ticareti gibi suçları işlediği belirlenen bir çeteyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

    Adanada helikopter destekli çete operasyonu: 30 gözaltı

    30 şüphelinin adresini belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda özel harekat timleri, evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girdi. Evleri didik didik arayan ekipler, çete üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan 30 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adanada helikopter destekli çete operasyonu: 30 gözaltı

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