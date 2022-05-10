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    Yaşam7 dil bilen finansçı kardeşini delik deşik etti!
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    7 dil bilen finansçı kardeşini delik deşik etti!

    Evinin terasında 21 bıçak darbesiyle öldürülen Cenk Çağın Ünlü’nün katili bulundu. Kamera kayıtlarından zanlının izini süren polis, Beyoğlu’ndaki bir otel odasına yaptığı baskında kardeş Cem İnan Ünlü’ye ulaştı.

    10.05.2022 - 09:38 |
    7 dil bilen finansçı kardeşini delik deşik etti!

    Cenk Çağın Ünlü (38), İstanbul’da tanınmış bir şarap fabrikasında satış temsilcisiydi. Tek kardeşi olan Cem İnan Ünlü (28) ise Kanada’daki British Colombia Üniversitesi mezunu bir finansçıydı. Dijital Para ‘Akche’nin ekibinde yer alıyordu. Akche ile ilgili uluslararası bağlantıları yönetiyordu. Yaşamını Finlandiya’da sürdüren Cem İnan Ünlü, 7 yabancı dili de anadili gibi konuşuyordu.

    Cenk Çağın Ünlü Ramazan Bayramı’ndan sonra işe gitmeyince kendisine ulaşamayan iş arkadaşları, polisi aradı. Polis ekipleri, geçen cuma günü saat 11.50 sıralarında Şişli Kurşun Sokak’ta bulunan bir apartmanın teras katındaki evine gitti. Kapı ziline basan polis içeriden bir yanıt alamadı. Bunun üzerine çilingir çağrıldı. Çilingir kapıyı açtığında bir kan gölü ile karşılaştı. Cenk Çağın Ünlü 21 bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Ayrıca vücudunda jiletle bazı derin kesikler de vardı. Ünlü, Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı’nda toprağa verildi. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kapsamlı bir araştırma başlattı. Polisin görüştüğü bir komşusu, evden valizle bir kişinin çıktığını gördüğünü söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, evin girişini gören bir kamera görüntüsüne ulaştı.

    OTELDE YAKALANDI

    Kayıtlarda valizli kişinin bayramın son günü olan 4 Mayıs’ta saat 21.00’de binadan çıktığı belirlendi. Görüntüleri incelemeye devam eden polis, valizli şüphelinin Beyoğlu’nda bir otele girdiğini belirledi. Polis, valizli kişiyi yakalamak için kaldığı oteldeki odasını bastı. Odaya giren polisin karşısında Cenk Çağın Ünlü’nün kardeşi Cem İnan Ünlü vardı. Elinde kullandığı bıçaktan kaynaklanan kesi, kıyafetleri ve çantasında kan lekeleri bulunuyordu. Olayda kullandığı siyah saplı bıçak da otel odasında ele geçirildi.

    SORGUDA KONUŞMADI

    Ağabeyini öldürdüğü belirlenen Cem İnan Ünlü, sorgulanmak üzere Emniyet’e götürüldü. Sorgu sırasında kendisine yöneltilen bütün soruları soğuk bir tavırla yanıtsız bıraktı. Sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Hürriyet)

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