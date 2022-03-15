Esenyurt Turgut Ã–zal Mahallesi'nde dÃ¼n saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana gelen olayda, Ã–zge Binnur OruÃ§ (19) 32 katlÄ± rezidansÄ±n 6'ncÄ± katÄ±ndan dÃ¼ÅŸtÃ¼. OruÃ§'un dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶ren Ã§evredekiler durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi. SaÄŸlÄ±k ekipleri, kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. OruÃ§'un cansÄ±z bedeni otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere Adli TÄ±p Kurumuna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Cenazenin otopsi iÅŸlemlerinin bitmesinin ardÄ±ndan anne Nefise OruÃ§ ve baba Ferhat OruÃ§ cenazeyi teslim aldÄ±. YaÅŸanan olayla ilgili konuÅŸan aile, kÄ±zlarÄ±nÄ±n neÅŸe dolu biri olduÄŸunu ifade etti.

"YÃœKSEKLÄ°K KORKUSU VARDI, YUKARIDAN AÅžAÄžIYA BAKAMIYORDU"

Anne Nefise OruÃ§, kÄ±zÄ±nÄ±n geride 6 sayfalÄ±k not bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Anne Nefise OruÃ§, "DÃ¼n Ã¶ÄŸlen 'anne beni iÅŸten Ã§aÄŸÄ±rdÄ±lar, gidiyorum' dedi. Tamam kÄ±zÄ±m dikkat et dedim. Sonra sÃ¼rekli aradÄ±m cevap vermedi. AkÅŸam 16.00'dan sonra arkadaÅŸÄ± aradÄ±, 'Ã–zge eve geldi mi' diye sordu. Ben de hayÄ±r dedim. AynÄ± iÅŸyerinde deÄŸil misiniz onu gÃ¶rmen lazÄ±m, niye evi aradÄ±n dedim. Sonra kÄ±zÄ±mÄ± tekrar defalarca aradÄ±m hiÃ§ cevap vermedi. Ä°Ã§ime bir ateÅŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼. Bana hiÃ§ kimse haber vermedi. Benim Ã§ocuÄŸum 4 saat orada kalmÄ±ÅŸ. Benim Ã§ocuÄŸumun arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n hepsi bir ÅŸey biliyormuÅŸ demek ki. Ã‡ocuÄŸum neÅŸeliydi, Ã¶yle biri deÄŸildi. Ä°ÅŸ yerine gidip arkadaÅŸlarÄ±yla vedalaÅŸmÄ±ÅŸ. 2 aylÄ±k bir aÅŸkla olacak olay deÄŸil. Kendini oradan aÅŸaÄŸÄ± atÄ±p intihar edecek bir kÄ±z deÄŸildi. Not yazmÄ±ÅŸ, ablasÄ± okudu. Ne annesini saymÄ±ÅŸ ne babasÄ±nÄ± saymÄ±ÅŸ. O Ã§ocuÄŸun abisinin sevgilisine yazmÄ±ÅŸ yazÄ±yÄ±. Benim yavrum annesini babasÄ±nÄ± unutmuÅŸ. Sanki ona bir ÅŸey iÃ§irmiÅŸler gibi dÃ¼nyaya kapatmÄ±ÅŸ kendini. 19 yÄ±llÄ±k Ã¶mrÃ¼nÃ¼ 2 ay iÃ§in mi kapattÄ±. Benim evimin Ã§iÃ§eÄŸiydi. YÃ¼kseklik korkusu vardÄ±, yukarÄ±dan aÅŸaÄŸÄ±ya bakamÄ±yordu." dedi.

"6. KATTAN Ä°NTÄ°HAR EDECEÄžÄ°NE Ä°NANAMIYORUM"

Baba Ferhat OruÃ§ da kÄ±zÄ±yla hep kardeÅŸ gibi olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ferhat OruÃ§, "AklÄ±m, mantÄ±ÄŸÄ±m ermiyor. BÃ¶yle bir ÅŸey beklemiyorum kÄ±zÄ±mdan. Kendi mÃ¼cadelesini verebilen kÄ±zÄ±n 6. kattan intihar edeceÄŸine inanamÄ±yorum. ArkadaÅŸÄ± polisi aramÄ±ÅŸ 'bu kÄ±z intihar edecek' demiÅŸ. Madem bÃ¶yle bir ÅŸey var neden kendin gidip durdurmadÄ±n. Bunun araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum. Anne, babalara seslenmek istiyorum. KÄ±zlarÄ±nÄ±n Ã¶n yÃ¼zÃ¼ne bakmasÄ±nlar sadece arka yÃ¼zlerine de baksÄ±nlar." diye konuÅŸtu.

Cenazesi adli tÄ±ptan alÄ±nan 19 yaÅŸÄ±ndaki Ã–zge Binnur OruÃ§, Esenyurtâ€™ta bulunan GÃ¼lvadi MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedilecek.

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