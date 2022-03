Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, Özge Binnur Oruç (19) 32 katlı rezidansın 6'ncı katından düştü. Oruç'un düştüğünü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Oruç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenazenin otopsi işlemlerinin bitmesinin ardından anne Nefise Oruç ve baba Ferhat Oruç cenazeyi teslim aldı. Yaşanan olayla ilgili konuşan aile, kızlarının neşe dolu biri olduğunu ifade etti.

"YÜKSEKLİK KORKUSU VARDI, YUKARIDAN AŞAĞIYA BAKAMIYORDU"

Anne Nefise Oruç, kızının geride 6 sayfalık not bıraktığını söyledi. Anne Nefise Oruç, "Dün öğlen 'anne beni işten çağırdılar, gidiyorum' dedi. Tamam kızım dikkat et dedim. Sonra sürekli aradım cevap vermedi. Akşam 16.00'dan sonra arkadaşı aradı, 'Özge eve geldi mi' diye sordu. Ben de hayır dedim. Aynı işyerinde değil misiniz onu görmen lazım, niye evi aradın dedim. Sonra kızımı tekrar defalarca aradım hiç cevap vermedi. İçime bir ateş düştü. Bana hiç kimse haber vermedi. Benim çocuğum 4 saat orada kalmış. Benim çocuğumun arkadaşlarının hepsi bir şey biliyormuş demek ki. Çocuğum neşeliydi, öyle biri değildi. İş yerine gidip arkadaşlarıyla vedalaşmış. 2 aylık bir aşkla olacak olay değil. Kendini oradan aşağı atıp intihar edecek bir kız değildi. Not yazmış, ablası okudu. Ne annesini saymış ne babasını saymış. O çocuğun abisinin sevgilisine yazmış yazıyı. Benim yavrum annesini babasını unutmuş. Sanki ona bir şey içirmişler gibi dünyaya kapatmış kendini. 19 yıllık ömrünü 2 ay için mi kapattı. Benim evimin çiçeğiydi. Yükseklik korkusu vardı, yukarıdan aşağıya bakamıyordu." dedi.

"6. KATTAN İNTİHAR EDECEĞİNE İNANAMIYORUM"

Baba Ferhat Oruç da kızıyla hep kardeş gibi olduklarını söyledi. Ferhat Oruç, "Aklım, mantığım ermiyor. Böyle bir şey beklemiyorum kızımdan. Kendi mücadelesini verebilen kızın 6. kattan intihar edeceğine inanamıyorum. Arkadaşı polisi aramış 'bu kız intihar edecek' demiş. Madem böyle bir şey var neden kendin gidip durdurmadın. Bunun araştırılmasını istiyorum. Anne, babalara seslenmek istiyorum. Kızlarının ön yüzüne bakmasınlar sadece arka yüzlerine de baksınlar." diye konuştu.

Cenazesi adli tıptan alınan 19 yaşındaki Özge Binnur Oruç, Esenyurt’ta bulunan Gülvadi Mezarlığı'na defnedilecek.