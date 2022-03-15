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    YaşamEve sözde hocayı getirip karısına yapılanları izledi! Kan donduran olay
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    Eve sözde hocayı getirip karısına yapılanları izledi! Kan donduran olay

    Akıllara durgunluk veren olay! Sözde hocaya eşini dövdürüp önce izledi sonra kendisi de dövdü. Genç kadın, kocasına boşanma davası açtı. Mahkemede konuşan kadın, elektrik mühendisi eşinin, "İçinde şeytan var" diyerek sürekli sırtına sopayla vurduğunu anlattı. İşte korkunç olayın detayları...

    15.03.2022 - 13:13 |
    Eve sözde hocayı getirip karısına yapılanları izledi! Kan donduran olay

    Akıllara durgunluk veren olay İstanbul'da meydana geldi. Melek Ö. ile Musa Ö., 6 yıl önce evlendi. Çiftin bu evliliğinden bir çocuğu dünyaya geldi.

    KARISINA ŞİDDET UYGULUYORDU!

    İddiaya göre çift, evliliğin başından beri sorunlar yaşıyordu. Musa Ö., ilk olarak içinde şeytan olduğu gerekçesiyle kendi ablasını hocaya götürdü.

    ŞEYTAN KONUŞUYOR BU SEN DEĞİLSİN!

    En sonunda eve bir hoca getiren Musa Ö., eşinin içinde şeytan olup olmadığını öğrenmek istedi.

    'ŞEYTAN KONUŞUYOR' DİYEREK SOPAYLA DÖVDÜ

    Melek Ö.'nün sırtına bakan sözde hoca, "Senin içinde şeytan var" dedi. "Sen istenmeyen çocuk muydun?" gibi sorular soran hocaya Melek Ö. "Hayır" cevabını verdi. Bunun üzerine sözde hoca, "Şeytan konuşturuyor, o yüzden itiraz ediyor" diyerek Melek Ö.'nün sırtına ve eline sopayla vurdu.

    Ardından sopayı Musa Ö.'ye veren sözde hoca, içindeki şeytanın çıkması için eşinin sırtına vurmasını istedi. Bu olay sonrası Musa Ö., hoşuna gitmeyen her davranışın ardından, "Şeytan konuşuyor, bu sen değilsin" diyerek Melek Ö.'nün sırtına sopayla vurdu.

    '1 MİLYON TAZMİNAT'

    Melek Ö.'nün avukatı, "Davalı, batıl inancı doğrultusunda pozitif bilime inanmadığı için küçük çocuğun doktorlar tarafından tedavi edilmesini engellemiştir. Sürekli eşini şeytan olmakla suçlayan ve eşine sıklıkla şiddet uygulayan Musa Ö., evlilikte kusurlu olan taraftır.

    Musa Ö. ve ailesi tarafından evlilik birliği, müvekkil açısından çekilmez bir hale getirilmiş, müvekkil psikolojik açıdan çökertilmeye çalışılmıştır. Müvekkil, bu travmaların etkisiyle şu anda psikolojik destek almaktadır. Tarafların boşanmasına karar verilmesini istiyoruz. Küçük çocuğun velayetinin anneye verilmesini talep ediyoruz. Bir milyon lira tazminat ile müvekkil ve küçük çocuğu için toplam 7 bin lira nafaka istiyoruz" dedi. (Deniz Yusufoğlu-Sabah)

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