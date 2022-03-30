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    Yaşam6 gün önce kız arkadaşıyla ortadan kayboldu! Çalışmalar devam ediyor
    HaberlerYaşam Haberleri 6 gün önce kız arkadaşıyla ortadan kayboldu! Çalışmalar devam ediyor
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    6 gün önce kız arkadaşıyla ortadan kayboldu! Çalışmalar devam ediyor

    Kırşehir'de 6 gün önce kız arkadaşıyla kaybolan gencin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

    30.03.2022 - 17:39 |
    6 gün önce kız arkadaşıyla ortadan kayboldu! Çalışmalar devam ediyor

    Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 2 zanlının verdiği bilgiler doğrultusunda Hasan Aydoğan'ın (21) bulunması için merkeze bağlı Kortulu Köyü civarında çalışmalar devam ediyor. Daha önce arama yapılan bölgeler, kadavra köpeği ile yeniden taranıyor.

    Jandarma su altı arama kurtarma ile polis ekiplerinin Kızılırmak'ın Hirfanlı Baraj Gölü yönündeki arama çalışmaları da sürüyor.

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