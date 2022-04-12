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    Yaşam21 yaşındaki genç kızın ağaca asılı cesedi bulundu! Erkek arkadaşıyla ayrıldığı için not bıraktığı iddiası...
    HaberlerYaşam Haberleri 21 yaşındaki genç kızın ağaca asılı cesedi bulundu! Erkek arkadaşıyla ayrıldığı için not bıraktığı iddiası...
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    21 yaşındaki genç kızın ağaca asılı cesedi bulundu! Erkek arkadaşıyla ayrıldığı için not bıraktığı iddiası...

    Zonguldak'ta 21 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız ormanlık alanda ölü bulundu. Genç kızın ağaca asılı halde bulunan cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Genç kızın erkek arkadaşından ayrılması sebebiyle not bıraktığı iddia edildi.

    12.04.2022 - 13:46 |
    21 yaşındaki genç kızın ağaca asılı cesedi bulundu! Erkek arkadaşıyla ayrıldığı için not bıraktığı iddiası...

    Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Fener semtindeki bir ormanlık alanda meydana geldi. İddialara göre Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Buse Y.'nin ağaca asılı halde cansız bedenini görenler durumu polis ekiplerine haber verdi.

    Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın erkek arkadaşından ayrılması sebebiyle not bıraktığı iddia edildi.

    Cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan genç kızın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Genç kızın otopsi işlemlerinin ardından cenazesinin ailesi tarafından alınarak İzmir'e götürüldüğü öğrenildi.

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