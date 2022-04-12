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    YaÅŸamYaÅŸlÄ± kadÄ±n 50 TL'nin altÄ±nda alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± için servisten indirilmiÅŸti! FlaÅŸ geliÅŸme
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    YaÅŸlÄ± kadÄ±n 50 TL'nin altÄ±nda alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± için servisten indirilmiÅŸti! FlaÅŸ geliÅŸme

    Ankara'da yaÅŸlÄ± kadÄ±nÄ±n 50 TL'nin altÄ±nda alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in servis aracÄ±ndan indirildiÄŸi markete Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ZabÄ±ta MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nceÂ para cezasÄ± uygulandÄ±.Â

    12.04.2022 - 13:21 | | DHA
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    Yenimahalle ilÃ§esindeki Ä°lkyerleÅŸim Mahallesi BatÄ±kent BulvarÄ±'ndakiÂ marketten alÄ±ÅŸveriÅŸ yapan kadÄ±n, marketin servis minibÃ¼sÃ¼ne bindi. Servis ÅŸofÃ¶rÃ¼, kontrol ettiÄŸi alÄ±ÅŸveriÅŸ fiÅŸi 50 TL'nin altÄ±nda olan kadÄ±na araÃ§tan inmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

    Bu sÄ±rada araÃ§ta bulunan diÄŸer mÃ¼ÅŸteriler iseÂ tepki gÃ¶sterdi. KadÄ±nÄ±n elinde poÅŸetlerle araÃ§tan inerek uzaklaÅŸtÄ±. KadÄ±nÄ±n servisten indirilmesine iliÅŸkin cep telefonu ile Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sosyal medyada tepki Ã§ekti.Â 

    Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ZabÄ±ta MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, olayla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±. Market hakkÄ±nda para cezasÄ± uygulanÄ±rken, sÃ¶z konusu yerdeki servislerin Ã§alÄ±ÅŸma dÃ¼zeni de sÄ±kÄ± takibe alÄ±ndÄ±. Uygulanan ceza miktarÄ± ise aÃ§Ä±klanmadÄ±.

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