Naylon faturaya hapis cezası arttı

Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) kaçakçılık suçları ve cezaları tarif edilirken ‘sahte belge’ ifadesi kullanılıyor. Sahte/naylon faturayı düzenleyenler için de, kullananlar için de Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) ‘üç yıldan beş yıla kadar’ hapis cezası öngörülüyordu. (VUK Md. 359/b) Şimdi; Meclis’te kabul edilen 7394 sayılı yasa ile cezanın üst sınırı (beş yıldan) sekiz yıla çıkarıldı. Yeni düzenleme; Cumhurbaşkanı’nın onayı sonrası Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemede; kaçakçılık suçuna neden olan diğer eylemler için daha önce ‘beş yıllık’ olan hapis cezası sınırları da, ‘sekiz yıla’ çıkarıldı. Daha önce ‘üç yıl’ olan hapis cezası sınırı ise ‘beş yıla’ çıkarıldı.

1- 18 AYDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Hürriyet'ten Ahmet Karabıyık'ın yazısına göre; defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,

Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, hakkında ‘on sekiz aydan beş yıla kadar’ hapis cezasına hükmolunur. (VUK Md. 359/a) 7394 sayılı yeni yasal düzenleme öncesi ‘on sekiz aydan üç yıla kadar’ hapis cezası öngörülmekteydi.

2-3 YILDAN 8 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, ‘üç yıldan sekiz yıla’ kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (VUK Md. 359/b)

Yetkisiz olarak yazarkasa (Ödeme kaydedici cihaz) mührünü kaldıranlar, donanım ve yazılımını değiştiren kişiler, elektronik mali bilgileri sabote eden kişiler, kamu kurumlarına iletilmesi gereken verilerin iletilmesini önleyen veya gerçeğe aykırı olarak iletilmesine neden olanlar, elektronik kontrol ve denetim sistemlerine zarar verenler de (30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7318 sayılı Yasa ile) ‘kaçakçılık suçları’ kapsamına ilave edilmişti. (VUK 359/ç)7394 sayılı yeni yasal düzenleme öncesi ‘üç yıldan beş yıla kadar’ hapis cezası öngörülmekteydi.

3-2 YILDAN 8 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar ‘iki yıldan sekiz yıla’ kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (VUK Md. 359/c) 7394 sayılı yeni yasal düzenleme öncesi ‘iki yıldan beş yıla kadar’ hapis cezası öngörülmekteydi.

ZİNCİRLEME SUÇ VE ETKİN PİŞMANLIK

YENİ düzenlemeyle; farklı takvim yıllarında işlenen vergi kaçakçılığı suçları için zincirleme suç hükümleri uygulanmaya başlanacak. Böylece birden fazla yılda vergi kaçakçılığı fiili olsa da tek bir cezaya hükmedilecek. VUK’daki mevcut ‘Pişmanlık’ hükümlerinden farklı yeni bir ‘Etkin pişmanlık’ hükümleri de yasaya dahil oldu. Soruşturma ve kovuşturma evrelerinde de pişmanlık hükümlerinden yararlanılabilecek.

Verginin kaybının tespiti sonrası tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammının; “soruşturma evresinde” ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında, “kovuşturma evresinde” hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilecek. Tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda verilecek ceza yarı oranında indirilecek. Hapis cezası indiriminden faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi şart olacak.