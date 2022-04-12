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    Yaşamİçi su dolu buzdolabının içinde 3 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu!
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    İçi su dolu buzdolabının içinde 3 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu!

    Samsun'da büyükbaş hayvanların su içmesi için kullanılan eski buzdolabının içine düşen 3 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

    12.04.2022 - 12:08 |
    İçi su dolu buzdolabının içinde 3 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu!

    Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Alanşeyhi Mahallesi Hayip Deresi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Selehattin Topbul büyükbaş hayvanların su içmesi için kullanılan kapağı olmayan içi su dolu eski buzdolabının içine düştü.

    İçi su dolu buzdolabının içinde 3 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

    Küçük çocuk olay yerinde boğularak hayatını kaybetti. Çocuğun cesedi yakınları tarafından içi su dolu yere yatırılmış olan buzdolabının içinde bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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