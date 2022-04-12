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    YaşamOtoyolda cinsel ilişki vaadiyle hırsızlık ve yağma!
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    Otoyolda cinsel ilişki vaadiyle hırsızlık ve yağma!

    Mersin’in Tarsus ilçesinde polisin yaptığı şafak operasyonunda 32 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, otoyolda sürücüleri durdurup cinsel ilişki vaadi ve hasta numarası yaparak hırsızlık ve yağma yaptıkları iddia edildi.

    12.04.2022 - 12:03 | | İHA
    Otoyolda cinsel ilişki vaadiyle hırsızlık ve yağma!

    Alınan bilgiye göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca Tarsus dahilinde Mersin-Tarsus-Adana otoban yolu üzerine çıkıp, cinsel ilişki vaadi ve hasta numarasıyla yoldan geçen araçları durdurmak suretiyle hırsızlık ve yağma suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilere polis baskın yaptı.

    Operasyon dahilinde 21 kadın, 18 erkek, 4 suça sürüklenen çocuk toplam 43 şüphelinin yakalanmasına yönelik, Tarsus’ta 22 ikamet, Toroslar’da 2 ikamet ve Akdeniz’de 1 ikamette olmak üzere, 60 ekip ve 140 polis ile birlikte sabah saat 05.00'da eş zamanlı baskın yapıldı.

    Operasyonda 16 kadın, 13 erkek, 3 suça sürüklenen çocuk olmak üzere 32 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan ev aramalarında 8 adet av tüfeği ve tüfeklere ait 400 adet fişek, 294 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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