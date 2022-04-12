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    YaşamOtomobilden açılan ateşte, bacağından vuruldu
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    Otomobilden açılan ateşte, bacağından vuruldu

    Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Özcan A. (53), evinden çıktıktan sonra yanına yaklaşan otomobilden tabancayla açılan ateşte bacağından yaralandı.

    12.04.2022 - 12:11 |
    Otomobilden açılan ateşte, bacağından vuruldu

    Olay, sabah saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Özcan A., evinden çıktıktan sonra yanına yaklaşan otomobildeki kişini tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Özcan A. yere yığılırken, şüpheli ise bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Özcan A., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemede olay yerinde 5 kovan bulan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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