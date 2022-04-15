GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetTBMM Başkanı Şentop'tan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
HaberlerSiyaset Haberleri TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
ABONE OL

TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

TBMM Başkanı Şentop, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu söyledi.

15.04.2022 - 20:29 |
TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da müslümanlara yönelik saldırısına Türkiye'den tepki gecikmedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından saldırıları kınadı.

Şentop, "Ramazan'da Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara İsrail güvenlik görevlileri tarafından yapılan müdahale asla kabul edilemez" dedi.

"İsrail, dostumuz ve kardeşimiz Filistin halkına saldırılarına derhal son vermelidir" açıklamasını yaptı.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kararlıyız' dedi ve canlı yayında duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kararlıyız' dedi ve canlı yayında duyurdu

Emniyet'ten Suriyeli sığınmacılar açıklaması: Asla kabul edilemez

Emniyet'ten Suriyeli sığınmacılar açıklaması: Asla kabul edilemez

On Numara sonuçları açıklandı! 15 Nisan On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

On Numara sonuçları açıklandı! 15 Nisan On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emniyet'ten Suriyeli sığınmacılar açıklaması: Asla kabul edilemez

Emniyet'ten Suriyeli sığınmacılar açıklaması: Asla kabul edilemez

Sıradaki Haber
On Numara sonuçları açıklandı! 15 Nisan On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

On Numara sonuçları açıklandı! 15 Nisan On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

Sıradaki Haber
Fransa’da market rafları boş kaldı

Fransa’da market rafları boş kaldı

Sıradaki Haber
Maaşlara ek ödeme açıklaması! Her ay hesaplara yatacak, 300 lira ve...

Maaşlara ek ödeme açıklaması! Her ay hesaplara yatacak, 300 lira ve...

Sıradaki Haber