TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
TBMM Başkanı Şentop, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu söyledi.
15.04.2022 - 20:29 |
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da müslümanlara yönelik saldırısına Türkiye'den tepki gecikmedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından saldırıları kınadı.
Şentop, "Ramazan'da Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara İsrail güvenlik görevlileri tarafından yapılan müdahale asla kabul edilemez" dedi.
"İsrail, dostumuz ve kardeşimiz Filistin halkına saldırılarına derhal son vermelidir" açıklamasını yaptı.