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TBMM Başkanı Şentop, Üsküp’te tarihi mekanları gezdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski ile görüşmesinin ardından tarihi mekanları gezdi.

27.04.2022 - 17:58 | | KUZEY MAKEDONYA, (DHA)
TBMM Başkanı Şentop, Üsküp’te tarihi mekanları gezdi

Üsküp Kalesi’ni ziyaret eden Şentop, buradan yürüyerek Tarihi Mustafa Paşa Camii’ne geçti Tarihi Türk Çarşı’ya indi. Yunus Emre Enstitüsü Üsküp Müdürü Serhat Kula, Üsküp Kalesi, Tarihi Mustafa Paşa Camii ve Türk Çarşısı ziyaretinde TBMM Başkanı Şentop’a Üsküp tarihi hakkında bilgi verdi. TIKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Mesten eşlik etti.

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