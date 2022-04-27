Bakan Varank: Muhalefetin vizyonsuzluğuyla kaybedecek bir saniyemiz yok

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi programa katılmak için Yalova'ya geldi. İlk olarak DowAksa Karbon Elyaf Kompozit Malzeme Üretim Tesisi Temel Atma Töreni'ne katılan Varank'a Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ve DowAksa yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Bakan Varank, Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın sayılı karbon elyaf üreticilerinden DowAksa’nın yeni üretim tesisinin temelinin atılmasını gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'yi küresel bir üretim üssü haline getirme gayretlerinin meyvelerini aldıklarını belirten Bakan Varank, "DowAksa firması, zaten uzun süredir Yalova’nın, ülkemizin katma değerli üretimine ve ihracatına önemli katkılar sunuyordu. Bugün temelini atacağımız yeni yatırımla firma, üretim kapasitesini 2,5 kat artırarak, ülkemize sağladığı katma değeri çok daha yukarılara taşımış olacak. Salgına, savaşlara, dünyada yaşanan bütün belirsizliklere rağmen yatırımlarına durmaksızın devam eden müteşebbislerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu yatırım özelinde ise Türkiye’de yatırım yapmayı düşünen tüm girişimcilere parmakla göstereceğimiz bir yatırım olarak hızla bu tesisin tamamlanmasını temenni ediyorum" dedi.

'KENDİ KAYNAKLARIMIZLA KARBON ELYAF ÜRETMEMİZ GURUR VERİCİ'

Dünyanın hem en ekonomik hem de en iyi performansa sahip karbon elyafının Yalova'da üretildiğini belirten Bakan Varank, "Karbon elyaf sektörü her yıl ortalama yüzde 10-15 oranında büyüyor. Geçtiğimiz yıl 118 bin ton olan talebin, 2030 yılında 400 bin tona ulaşmasını öngörüyoruz. Pazardaki bu talebi öngörerek 2012 yılında bu vizyoner yatırıma imza atan firmamız bunun karşılığını hızlı bir şekilde alıyor. Yabancı bir şirketin üretim lisansına bağlı olmadan, kendi kaynaklarımızla karbon elyafı üretebiliyor olmamız ve bunun teknolojisini Türkiye içerisinde geliştiriyor olmamız ülkemiz adına son derece gurur verici" ifadelerini kullandı.

'DÜNYADAKİ PAZAR PAYIMIZI ARTIRACAĞIZ'

Yerli üretimin önemine dikkat çeken Bakan Mustafa Varank, "Tabi Rusya -Ukrayna savaşıyla yerli ve milli üretimin, kendi kaynaklarıyla, kendi kendine yeten bir ülke olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu açıdan ileri teknolojili, yüksek katma değerli malzemeleri geliştirebiliyor, üretebiliyor olmamız da ülkemizin stratejik konumunu güçlendiren bir unsur. Türkiye'nin milli teknoloji ajandasında ilk sıralarda yer alan e-mobilite, uzay, savunma sanayi ve yenilenebilir enerji alanlarında ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabileceğiz. Tabi bu imkanlarla birlikte hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken, dünyadaki pazar payımızı da artırmış olacağız" dedi.

Zaman zaman çevresel bazı tepkilerle bu tip yatırımlara karşı çıkanların olduğunu ifade eden Bakan Varank, sözlerine şöyle devam etti:

"Ne çevreden anlayan, ne üretimden anlayan ne de bu ülkenin ekonomisinin güçlenmesinden anlamayan insanların sizi durdurmasına müsaade etmeyin. Muhalefet biliyorsunuz bizi sık sık eleştiriyor. Diyorlar ki biz orta gelir tuzağına takıldık, orta gelir tuzağından nasıl çıkacağız, nasıl üretime döneceğiz. Ama yatırım yapmaya geldiğinde karşınıza ilk muhalefet çıkıyor. Bizim bunlarla uğraşacak vaktimiz yok. Biz yatırımlara devam edeceğiz, üretimlere devam edeceğiz ve çevreye saygılı bir şekilde bunları yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'deki yatırımcılarla birlikte ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz."

'SON 2 YILIN 'Z' RAPORU'NA BAKTIĞIMIZDA DOĞRU YOLDAYIZ'

Salgın sürecinin gelişmiş ülkelerin dahi kırılgan siyasi, toplumsal ve ekonomik bir yapıya sahip olduklarını gösterdiğini belirten Bakan Varank, "Bu dönemde küresel üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar, Türkiye'yi alternatif tedarik merkezlerinden biri haline getirdi. Biz de bu fırsatı değerlendirmek için, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren yeni ekonomi programımızı sabırla uygulamaya devam diyoruz. Türkiye'nin kendi dinamikleriyle dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilmesi için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyoruz. Son 2 yıla ait 'z raporu'na baktığımızda doğru yolda olduğumuzu da çok ciddi bir şekilde görebiliyoruz. 2020 yılında, bakanlık olarak, 10 bin 500, 2021 yılında ise yaklaşık 13 bin yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu belgeler kapsamında, öngörülen sabit yatırım tutarı şu anda 600 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu yeni yatırımlarla inşallah istihdama 700 bin yeni vatandaşımızı katabileceğimizi öngörüyoruz" dedi.

Türkiye'nin 2003 yılından bu yana 239 milyar dolar doğrudan uluslararası yatırım çekmeyi başardığını söyleyen Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Orta ve Doğu Avrupa'nın en fazla doğrudan yatırım alan 2'nci ülkesi olmamız, Türkiye'ye olan güvenin aslında en son işaretlerinden bir tanesidir. Daha önce Türkiye'yi üretim amacıyla tercih etmiş küresel şirketler, artık bununla yetinmiyorlar. Türkiye'yi Ar-Ge, tasarım, lojistik ve yönetim merkezi olarak görüp yeni yatırımlarını genişlettiklerini dile getirerek, Bugün burada olduğu gibi ülkemize yatırım getirecek, istihdamı ve ihracatı arttıracak yatırımları konuşmak, Türkiye'nin gerçek gündemi olmalı. Muhalefetin vizyonsuzluğuyla, hezeyanlarıyla, iftiralarıyla kaybedecek bir saniyemiz bile yok."

Konuşmaların ardından Bakan Varank ve protokol üyeleri, butona basarak tesisin temelini attı. Varank'a, karbon elyaftan üretilen bir tablo hediye edildi. Törenin ardından Varank, tente ve cam sistemleri üzerine üretim yapan Nevten fabrikasını da gezdi ve üretim hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.

Daha sonra Yalova Valiliği'ne geçen Bakan Varank, burada Yalova İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) imza törenine katıldı.