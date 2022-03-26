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SiyasetMillet İttifakı'nda yarış kızıştı! Muhittin Böcek adayı açıkladı, partililer ayakta alkışladı
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Millet İttifakı'nda yarış kızıştı! Muhittin Böcek adayı açıkladı, partililer ayakta alkışladı

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu mu olacak tartışmaları devam ederken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Böcek’in sözleri ayağa kalkan partililer tarafından uzun süre alkışlandı.

26.03.2022 - 16:58 |
Millet İttifakı'nda yarış kızıştı! Muhittin Böcek adayı açıkladı, partililer ayakta alkışladı

CHP ve Millet İttifakı'nda adaylık tartışmaları sürüyor. Adaylık konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı geçiyor.

Tartışmalar sürerken, bir açıklama da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcıları, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeleri, 81 il başkanı, 973 ilçe başkanı, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarının katılımıyla Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen ‘Büyük Örgüt Buluşması'na katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, partilerinin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Millet İttifakında yarış kızıştı Muhittin Böcek adayı açıkladı, partililer ayakta alkışladı

"ADAYIMIZ SİZSİNİZ"

Böcek konuya ilişkin açıklamasında, "Halkımızın sorunlarını biliyoruz. Milletimiz sandığın önüne gelmesini istiyor. Bizim gönlümüzün adayı sizsiniz. Millet İttifakı’nın alacağı her kararın arkasında ve yanındayız" diye konuştu.

'İTTİFAK KABUL EDERSE ADAY OLURUM'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olmaya yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu, "İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok. İttifak liderleri bu konu hakkında hiç konuşmadık" demişti. (Haber7)

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