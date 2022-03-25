Yeni Tokat Havalimanı açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı sorununu kısa sürece aşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

3 yıldır gelemediğimiz Tokat'ı özlemişiz. Görüyorum ki Tokat da bizi özlemiş. Onları gönülden selamlıyoruz.

Bugün tamamlanan eserlerin resmi açılışları için birlikteyiz. Bugün hem şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetleri sizlerin takdirine sunmaya hem de yeni hedefleri görmeye geldik.

Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Aramıza hiçbir fitne, fesat sahibini sokmasın. 13 yıl önce Tokat'ta mitingimizi yaparken, vefat haberini aldığımız Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Muhsin kardeşimin siyaset yolculuğunun her adımı, 'Dik duracağız, düz yürüyeceğiz, doğru gideceğiz' sözüne uygun şekilde geçmiştir.

Ülkemiz siyasetinin son dönemlerinde kimlerin nereye savrulduğunu gördükçe Muhsin kardeşimin onurlu duruşunu hatırlıyorum. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

Tokat olarak biz biriz, beraberiz kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz diyorsunuz. Sadece şehirlerden bir şehir değildir Tokat. Burası İstanbul ve Bursa'dan sonra ülkenin 3. kalabalık şehriydi Osmanlı zamanında. Ticaret yollarının kesişim noktasında yer alan Tokat önemli bir merkezdi.

Bizi bölemeyecekler, bizi parçalamayacaklar. Ben dün Brüksel'deydim. Orada mesajlarımızı verdik. Türkiye olarak nerede durduğumuzu anlattık şimdi sizlerle Tokat'tayım. Malazgirt Zaferi'nden sonra Buhara mimarisiyle yapılan ilk cami bu şehirdedir.

Tokat sıradan bir şehir değildir. Her Tokatlı kardeşim kadrini kıymetini bilmelidir. Tokat'ı hakkettiği hizmetlere kavuşturmaya özel önem veriyoruz.

Yatırım bedeli 5 milyar lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını bugün bu meydanda yapıyoruz. Tokat'a yakışır. Daha nice yatırımlar var. Yeni Tokat Havalimanı'nı şehrimizin gelecekteki hedeflerinin bir sembolü olacaktır.

Yatırım bedeli 1 milyar 200 milyon. Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesi var. Çok uzun yıllar boyunca ihtiyacı karşılayacaktır. Yeni havalimanımızın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Tek ulaştırma yatırımı havalimanımız değil, Tokat çevreyolu köprüsü ve heyelan ıslahının, Reşadiye Asbastı yolunun Tokat-Sivas yolu ikbalinin, tarihi Hıdırlık Köprüsü'nün restorasyonunun da resmi açılışını gerçekleştiriyoruz.

25 ayrı yatırımı eğitimde hizmete açıyoruz. Güneş enerjisi santralimizi de resmen bugün hizmete sunuyoruz. 150 yataklı Erbaa ve Turan, 10 yataklı Pazar devlet hastanesinin de aralarında bulunduğu çok sayıda sağlık yatırımının açılışını da bugün yapıyoruz.

Geçen hafta 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün açılışı çok şiddetli rüzgar altındaydı. Şifa bulduk. Henüz atlatamadık. Yeter ki bu açılışları yaparken şifayı kapalım. Bu şifa bizleri çok daha ileriye taşıyacaktır. Tüm eser ve hizmetlerin Tokat'ımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Son 20 yılda Tokat'a kazandırdıklarımız var ki saatlerce anlatsam bitiremem. Yatırım tutarı ne biliyor musunuz... 47 milyar lirayı bulan bu yatırımları ana başlıklarıyla hatırlatayım. 4 tane yüzme havuzu yaptık, güreşte tarih boyunca büyük şampiyonlar çıkardı Tokat... Biz Hüseyin Akbaş'ı unutmayız. Güreş antrenman salonu ile katkıda bulunduk.

Spor salonu ve kültür merkezimiz de yolda. İhtiyaç sahiplerine toplam 3,5 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk. 46 adet sağlık tesisi inşa ettik. 16 km'den devraldığımız bölünmüş yola 278 km ilave yaptık. 294 km'ye ulaştırdık. Birileri laf üretir, biz ise iş üretiriz.

Eşek ölür semeri kalır insan ölür eseri kalır... Farkımız bu. Burada ne kaldı 15 ay. 15 ayda kapı kapı dolaşmaya var mıyız... Haziran 2023'te ben inanıyorum ki karşımdaki muhteşem tablo yeni bir destan yazacaktır. TOKİ vasıtasıyla 5 bin konut yaptık. İnşası süren 296 konutu da bu yıl tamamlıyoruz.

Toplam 6 millet bahçesi kazandırıyoruz. 9 baraj ve bir göleti bitirdik. 3 baraj daha inşa ediyoruz. 1,5 milyar lira Tokatlı çiftçilerimize tarımsal destek verdik. Cumhur İttifakı çiftçi buluşmasını yapacağız. Modern toplumlar ne yaşıyorsa benim toplumum da bunu yaşayacak. Daha iyi olacak.

2023'te vereceğiniz destekle daha büyük hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Türkiye büyük bir ülkedir. Türk milleti büyük bir millettir. En zayıf döneminde Çanakkale'yi düşmanlarına mezar eden bir milletiz. Şimdi Çanakkale'de dünyanın bir numaralı asma köprüsünü yaptık mı... Fiyatı 2,5 milyar avro.

Muhalefet konuşuyor. Muhalefete davet yaptık, siz de gelin dedik... Beraber açalım, Bay Kemal gelmedi... Yanındakiler gelmedi... Ya gelin de bu heyecanı birlikte yaşayalım... Gelmediler... Biz milletimizle beraber açtık. Bu millet bunlara layık.

Japonya bir numaraydı. Biz onları da geçtik 1 numara biz olduk. Eskiden saatlerce beklenirdi. Ama şimdi 6 dakika... Niye... Benim milletim buna layık onun için. Kağıt üzerinde parsellenen kıyısından köşesinden yağmalanmaya başlanan vatan topraklarını verdiği milli mücadele ile üzerinde yeni bir devlet inşa etmiş milletiz.

Gençler siz TEKNOFEST gençliğisiniz. Biz de bu aziz millete layık olmaya gayret ediyoruz. Gerektiğinde vesayetçilere, gerektiğinde sokakları karıştırmaya çalışan çapulculara gerektiğinde silaha sarılan darbecilere meydan okurken önce Allah'a sonra milletimize güvendik.

Bir süredir mücadelemizi ekonomide yürütüyoruz. Bu sürecin de sancılarını yaşıyor. Bedellerini ödüyoruz. Salgın döneminde dünyadaki dengelerin nasıl sarsıldığını gördük. Şu an 19 şehir hastaneleriyle sizlerleyiz. Artık hastanemizin olmadığı vilayetimiz yok.

Pandemi daha bitmemişten Ukrayna- Rusya krizi ortaya çıktı. Küresel enerji ve Emtia fiyatlarının yansımalarını da kısa sürede aşacaktır.

550 MİLYON TL'YE MAL EDİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce ihale edilen havalimanı, 550 milyon TL'ye mal edildi.

45 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda pisti bulunan havalimanı son teknoloji ile donatıldı. Havalimanının pisti, terminal binası ve kule inşaatı yaklaşık 3 yılda tamamlandı.

5 yolcu 2 kargo olmak üzere 7 uçak park kapasiteli, pist uzunluğu 2 bin 700 metre olan Yeni Tokat Havalimanı 16 bin 200 metrekarelik terminal binasına sahip.

YILLIK YOLCU KAPASİTESİ 2 MİLYON

Havalimanından, açılışın ardından haftada 7 gün uçuş yapılacağı belirtildi. Yıllık yolcu kapasitesi 2 milyon olan yeni havalimanı altyapı projesi kapsamında pist, apron, taksi yolu, çevre güvenlik duvarı, çevre güvenlik yolu, hava seyrüsefer yardımcı istasyonunun inşaatı tamamlandı.

Üst yapı ikmal projesi kapsamında da iç ve dış hatlar, yolcu salonları, VIP salonun bulunduğu terminal binası, ARTT istasyonu, ısı merkezi, güç merkezi, garaj binası ile nizamiye binalarında ise son düzenlemeler yapılıyor. Yeni havalimanında kule inşaatı da bitmek üzere.

2017'DE KAPATILMIŞTI

Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında 1995 yılında yapılan havalimanı, 2001'de bazı sorunlar nedeniyle uçuşlara kapatıldı. 2006'da tekrar hizmet vermeye başlayan havalimanında 2008 yılında durdurulan uçuşlar, 2010'da yeniden başladı.

Havalimanındaki tarifeli uçuşlar, 2017 yılının Nisan ayından bu yana yapılmıyor. Pist ve altyapı sorunları nedeniyle orta ve büyük gövdeli uçakların iniş yapamadığı havalimanının yakınlarındaki Küçükbağlar köyündeki caminin minaresi de uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle 2008 yılında kısaltıldı. Kentte 2018 yılında eski havalimanının yanında inşasına başlanan yeni havalimanı ise tamamlandı.

"TOKAT'I DÜNYAYA, DÜNYAYI TOKAT'A BAĞLAYACAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havalimanlarının bulundukları bölgeye istihdam oluşturarak ekonomiye katkı sağladığını belirterek, Tokat Yeni Havalimanı'nın yalnızca iş alanlarının geliştirilmesine, yeni iş sahalarının açılmasına öncülük etmekle kalmayacağını, aynı zamanda çevresindeki yerleşim merkezlerinin sosyal konumlarını da olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

Tedarik zincirinin etkinliğinin artmasıyla şehrin ticari hayatında olumlu gelişmeler yaşanacağını aktaran Karaismailoğlu, "Modern bir havalimanında bulunması gereken tüm özelliklere sahip olan havalimanı, 'Tokat'ı dünyaya, dünyayı Tokat'a bağlayarak' kent ekonomisinin verimliliğini artıracak." değerlendirmesinde bulundu.