MHP'li YÄ±lÄ±k: CHP bir nevi HDP'nin ÅŸubesi olmuÅŸtur

MHP'nin 'AdÄ±m AdÄ±m 2023, Ä°lÃ§e Ä°lÃ§e Anlatma ve AydÄ±nlatmaÂ ToplantÄ±larÄ±' devam ederken, MuÄŸla'nÄ±nÂ Bodrum ilÃ§esindeki otelde dÃ¼zenlenen toplantÄ±ya Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Pelin YÄ±lÄ±k, MYK Ã¼yesi Adana Milletvekili Muharrem VarlÄ±, MYK Ã¼yesi OÄŸuz AkarfÄ±rat, MDK Ã¼yesi Cemil Yavuz Aksu, MHP MuÄŸla Ä°l BaÅŸkanÄ± Mehmet Korkmaz, MHP Bodrum Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Bilgi ile Ã§ok sayÄ±da partili katÄ±ldÄ±. ToplantÄ±da konuÅŸan Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pelin YÄ±lÄ±k, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n siyasi ayaÄŸÄ±, HDP her fÄ±rsatta Ã¶rgÃ¼te destek olmak adÄ±na terÃ¶ristlere ve eylemlere destek aÃ§Ä±klamasÄ± yayÄ±nlamaktadÄ±r. HDP'nin terÃ¶rist odaklarÄ±n partisi olduÄŸu tÃ¼m dÃ¼nya tarafÄ±ndan bilinmektedir. DÃ¼nyanÄ±n bildiÄŸi bu gerÃ§eÄŸi gÃ¶rmek istemeyen ya da gÃ¶rmezden gelen bir grup var ki o da CHP ve yandaÅŸlarÄ±ndan oluÅŸan zillet ittifakÄ±dÄ±r" dedi.

'CHP ÅžEHÄ°T EDÄ°LEN ASKERLERÄ°MÄ°ZÄ° BÄ°LE ANMAKTAN Ä°MTÄ°NA ETMEKTEDÄ°R'

"AtatÃ¼rk tarafÄ±ndan kurulan CHP'nin bÄ±rakÄ±n onun Ã§izgisinde gitmeyi TÃ¼rkiye ve TÃ¼rk milletinin menfaatleri iÃ§in uÄŸraÅŸ verdiÄŸi bile ÅŸÃ¼phelidir" diyen YÄ±lÄ±k, "CHP, bir nevi HDP'nin ÅŸubesi olmuÅŸtur. CHP, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerini savunur hale gelmiÅŸ, cenazelerinde de milletvekilleri boy gÃ¶sterir olmuÅŸtur. CHP, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen askerlerimizi bile anmaktan imtina etmektedir. CHP, hayÄ±rsÄ±z evlat gibi Ulu Ã–nder AtatÃ¼rk tarafÄ±ndan kendisine bÄ±rakÄ±lan mirasÄ± Ã§arÃ§ur etmekle yetinmemiÅŸ, millet ve devlet karÅŸÄ±tÄ± olduÄŸu iÃ§in AtatÃ¼rk tarafÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lan ne kadar hain eÅŸkÄ±ya terÃ¶rist varsa hepsiniÂ hasretle anar hale gelmiÅŸtir" diye konuÅŸtu.Â

VARLI: ENGÄ°N Ã–ZKOÃ‡, HDP'YE TAKTÄ°K VERÄ°YOR

ToplantÄ±da konuÅŸan MHP MYK Ã¼yesi ve Adana Milletvekili Muharrem VarlÄ± ise ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â

"Bu toplantÄ±nÄ±n ana amacÄ± 'Millet Ä°ttifakÄ±'nÄ± oluÅŸturan siyasi partiler ile 'Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ± oluÅŸturan siyasi partiler arasÄ±ndaki farklarÄ± ve gelecekte yaÅŸanacak muhtemelen olaylarÄ± sizlerle paylaÅŸmak iÃ§in dÃ¼zenlenmiÅŸ bir toplantÄ±dÄ±r. Bir tarafta 'Millet Ä°ttifakÄ±'nÄ± oluÅŸturan CHP, onun yanÄ±nda bizden ayrÄ±lÄ±p bizden daha milletyetÃ§i olduÄŸunu sÃ¶yleyen bir diÄŸer siyasi parti ve dÃ¼n, 'katil' dedikleri eski Sivas belediye baÅŸkanÄ± ÅŸimdi SaadetÂ Partisi genel baÅŸkanÄ±, aralarÄ±na yeni aldÄ±klarÄ± AK Parti'den ayrÄ±lan Ahmet DavutoÄŸlu ve Ali Babacan ile gÃ¶rÃ¼nmeyen ortak HDP ile ittifak yapÄ±yorlar. Benim askerime polisime kurÅŸun sÄ±kan onlarÄ± ÅŸehit eden 40 yÄ±ldan bu yana TÃ¼rkiye'ye bela olmuÅŸ eli kanlÄ± PKK'nÄ±n siyasi temsilcileri. GÃ¶rÃ¼nmeyen ortak ve gÃ¶rÃ¼nmeyen gÃ¼Ã§ bu. Åžimdi bunu deklare etmeye baÅŸladÄ±lar. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu diyor kiÂ 'HDP'yi gÃ¶zardÄ±, edemeyiz onlarÄ± da aramÄ±za almalÄ±yÄ±z'. Biz diyoruz ki 'HDP kapatÄ±lmalÄ±'; bizden ayrÄ±lan bizden daha milliyetÃ§i olduÄŸunu sÃ¶yleyen hanÄ±mefendi diyor ki 'HDP siyasi meÅŸru bir partidir'. CHP Genel BaÅŸkanÄ±, TÃ¼rkiye'yi yabancÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilere ÅŸikayet ediyor. Ä°stanbul'da seÃ§ilen belediye baÅŸkanÄ±Â Ã¼zerine vazifeymiÅŸ gibiÂ Ä°ngiltere ve ABD bÃ¼yÃ¼kelÃ§isiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor. Ne konuÅŸuyorsunuz, neyin pazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapÄ±yorsunuz?Â DÃ¼nyada ABD bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¼Ã§ olarak gÃ¶rÃ¼lse de dÃ¼nyayÄ± Ä°ngiltere idare ediyor. Engin Ã–zkoÃ§, grup baÅŸkan vekili, milliyetÃ§i bir insandÄ±r ama kendisi HDP'nin grup baÅŸkan vekillerine taktik veriyor; onlarÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor."Â

Program MHP Bodrum Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Bilgi'nin divan Ã¼yelerine teÅŸekkÃ¼r plaketi vermesininÂ ardÄ±ndan sona erdi.