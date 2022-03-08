MHP lideri Bahçeli, 'Pazar günü seçim olsa' afişini görünce ne düşündüğünü kürsünden açıkladı! 'Elimde kalem olsaydı...'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme daire önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:



Kovid-19 salgının enkazı ortada duruyorken, bir savaşın küresel ve bölgesel dengeleri sarsacağını, dünyanın diplomatik ve ekonomik imajını bozacağı gelişmelerle sabittir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü temaslar ateşkes ve barış ümitlerimizi canlı tutmaktadır. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaları yatıştıracak, arabuluculuk yapacak tek ülke olarak öne çıkmıştır. Ateşkes mutlak suretle tesis edilmelidir.

ANTALYA'DA UKRAYNA ZİRVESİ

Masumlar hedef alınmaktadır, sınırlar insanlarla dolup taşmaktadır. Sadece Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısı 20 bini bulmuştur. Rusya-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler sonuç vermemiştir. Savaşın 12'nci gününde Rusya'nın geçici ateşkes kararı alması ilk bakışta iyimser değerlendirmelere nefes aldırmış olsa da bu gelişme, daha şiddetli çatışmaların habercisi olmuştur.

Karşımızda Rusya'nın iddia ettiği gibi iki taraflı bir anlaşmazlık değil, tek taraflı işgal söz konusudur. Burada sorumluluk Rusya'nındır. Ukrayna topraklarına musallat olan Rusya'dır. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Sayın Dışişleri Bakanımızın kararlı, istikrarlı diplomatik çabalarından dolayı kutluyor, teşekkür ediyorum.

ABD, AB ve NATO günü kurtarmanın çabası, kızıştırmanın, kendi aralarındaki ittifak gücünü temerküz etmenin peşindedir. Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın 'Tüm ölümlerden NATO sorumlu' beyanı her açıdan düşündürücüdür. Rusya'nın çatışmaları rölantide ilerlettiği, mevcut Ukrayna hükümetini pes ettirmek istediği görülmektedir.

Rusya'nın mevcut savaş halini, mutlak bir savaş dönüştürmek istemediği, masaya güçlü oturmak istediği ortadadır. Rusya'ya yaptırımların orta vadede etkilerinin görülebileceği, ekonomik sistemden dışlanmasının mahsurlarının olacağı unutulmamalıdır. Rusya'nın Ukrayna genelinde işgali üç senaryo ile sonuçlanabileceği görülmektedir. Birincisi, kukla bir yönetimin iş başına gelmesi. İkincisi Ukrayna'nın ikiye bölünmesidir. Üçüncüsü ise iki bölgenin özerkliğine yönelik anayasa değişikliğinin yapılmasıdır. Bu 3 senaryo içindeki çözüm arayışları önümüzdeki günlerde mesafe alacaktır.

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Buğday ithalatinın yüzde 87'si Rusya ve Ukrayna'dan, doğal gazın yüzde 40'ı tek başına Rusya'dan temin edilmektedir. 7 milyon turist ülkemizde ağırlanmaktadır. Savaşın sürmesi ülke ekonomilerini koronavirüsten sonra öngörülmesi çok zor olan şiddetli bir tribülansa sokacaktır.

Stokçuluk ve fırsatçılık yapanların kanları bitlendi. Bunların utanmaları kalmamıştır. Bunların gözüne yaşına bakılmamalıdır. Ayçiçek yağının fiyat artışını tetikleyen fırsatçılar, internette sanki altın satar gibi yağ satanlar onurlarını da satmışlardır. 5 litrelik yağ bir gün içinde 150 lira sınırına yaklaşmıştır. İstanbul’da milletimizin asaletine yakışmayan ilkel görüntüler yüreğimizi sızlatmıştır.

Tarım Bakanlığı tekzip etse de, marketlerde yağ kuyruğu oluşmuş, insanlar birbirine girmiştir. Yağ üretimimiz yüzde 17 artmıştır. Bitkisel yağ arzında bir sorun yaşanmayacağı Bakanlık tarafından açıklanmıştır. Ülkemizde 45 günlük ayçiçek yağı tohumu kaldığı iddiaları aldatmadır. İç işgal cephesinin yağ üzerinden gerçek dışı beyanlarla toplumsal kaosu kamçılaması en hafif tabirle şerefsizliktir.

'PAZAR GÜNÜ SEÇİM YOK'

Sokakta seçim afişi gördüm. 'Pazar günü seçim olsa DEVA hazır' yazıyordu. Elimde kalem olsaydı şöyle yazardım 'Pazar günü seçim yok iyi uykular...'