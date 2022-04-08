Mansur Yavaş bombası Millet İttifakı'nı karıştırdı! Ümit Özdağ açıklamıştı...

2023 seçimleri için geri sayım devam ederken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hala belirsizliğini koruyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun isminin ön plana çıktığı şu günlerde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yaptığı "Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş'tır" şeklindeki çıkış gündeme bomba gibi düştü. Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum" diyerek tartışmaların içine girmek istemediğini belirtti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın tek derdinin Ankaralılara verdiği sözü yerine getirmek olduğunu söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu da gündem olan konuyla ilgili yorumda bulundu. Daha önce "Sayın Yavaş ve İmamoğlu'nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara'nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız" diyerek Yavaş'ın adaylığına kapıları kapatan Kılıçdaroğlu, bu sefer olmaz demedi. CHP lideri, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olunca akla bir CHP'li ismin gelmesi memnuniyet verici. Sayın Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı olarak bir CHP'liyi önermesi güzel bir şey. Buna memnun oldum" diye konuştu. 6 muhalefet partisinin seçim güvenliği konusunda oluşturduğu komisyonun çalışmalarına başladığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Seçim sonuçları izlenmesi, ıslak tutanakların alınması ve bildirilmesi konusunda çok güçlü bir dijital altyapımız var. Her bir sandıkta 6 partiden mutlaka görevlilerimiz olacak. Barolar bu konuda katkı verecekler." dedi.

"ADAYIMIZI 6 GENEL BAŞKAN OLARAK BİRLİKTE BELİRLEYECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, adayın 6 lider tarafından belirleneceğini belirterek, "Kimse merak etmesin. Bu kötü gidişi durduracağız. Millet İttifakı'nın adayı cumhurbaşkanı olacak. Kimin aday olacağı konusunda anahtar 6'lı masa. 6 lider adayı belirleyecek. Biz 6 genel başkan bir kader birliği yaptık" ifadelerini kullandı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanı adayımız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş' sözlerini köşesine taşımıştı. Ahmet Hakan 'Ümit Özdağ'ın bir taşla vurduğu yedi kuş' başlığı altında şunları yazdı:

BİRİNCİ KUŞ: İlk kez Suriyeliler dışında bir konuyla gündem oldu.

İKİNCİ KUŞ: Millet İttifakı adı verilen çarşıyı hafiften karıştırdı.

ÜÇÜNCÜ KUŞ: Kılıçdaroğlu’nun adaylığını istemeyenleri galeyana getirdi.

DÖRDÜNCÜ KUŞ: Ekrem İmamoğlu’nu, Mansur Yavaş’ın gerisine attı.

BEŞİNCİ KUŞ: Hesaba katılmayan bir partinin gündemi sallayabileceğini kanıtladı.

ALTINCI KUŞ: Bilhassa Akşener’i ne yapacağını bilemez hale getirdi.

YEDİNCİ KUŞ: Altılı masanın aday belirlemesini daha da zorlaştırdı.