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SiyasetKılıçdaroğlu: Milletimiz adına Göç İdaresi'ne gitmem gerekiyor
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Kılıçdaroğlu: Milletimiz adına Göç İdaresi'ne gitmem gerekiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yol geçen hanına döndü. Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor; ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde" dedi.

11.04.2022 - 17:36 | | ANKARA, (DHA)-
Kılıçdaroğlu: Milletimiz adına Göç İdaresi'ne gitmem gerekiyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Jandarma Genel Komutanlığı'nın, Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü nedeniyle Twitter'daki 'Her insan bir göç, her göç bir insan' paylaşımını alıntılayarak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, mesajında "Bu, şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir. Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yol geçen hanına döndü. Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor; ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde. Milletimiz adına Göç İdaresi'ne soruyorum; Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu? Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz? Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız? Göç İdaresi'nden randevu talep etmeden önce, milletimiz adına sabırla bu soruların yanıtlarını bekleyeceğim. Bu arada şiir yazmayı bırakın, işinizi yapın" dedi. 

Kılıçdaroğlu: Milletimiz adına Göç İdaresine gitmem gerekiyor

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