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Kilosu 600 liraya satılan kanlıca mantarı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

06.10.2026 - 18:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

Bolu’da yağışların ardından ormanlarda yetişen kanlıca mantarları, vatandaşlar tarafından kova kova toplanarak pazarlarda satışa sunuluyor. Yoğun ilgi gören kanlıca mantarının kilosu 500 ile 600 lira arasında değişiyor.

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Bolu’da etkili olan yağışların ardından ormanlık alanlarda mantarlar görülmeye başladı.

2Kilosu 600 liraya satılan kanlıca mantarı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

Sabahın erken saatlerinde ormanlara giden vatandaşlar, topladıkları kanlıca mantarlarını kovalara doldurarak halk pazarlarında satışa çıkarıyor.

3Kilosu 600 liraya satılan kanlıca mantarı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

Pazarda kilosu 500 ile 600 lira arasında satılan kanlıca mantarı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

4Kilosu 600 liraya satılan kanlıca mantarı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

"Sabah namazına kalkıp ormana gidiyoruz"

Topladığı mantarları pazarda satışa çıkaran Aliye Şener, kanlıca mantarına talebin yüksek olduğunu belirterek, "Allah’a şükür mantar çıktı. Sabah namazına kalkıp ormana gidip topluyoruz.

5Kilosu 600 liraya satılan kanlıca mantarı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

opladığımız mantarları Bolu halkına sunuyoruz. Vatandaşın kanlıcaya ilgisi var. Kanlıca dışında tellice ve kayışkıran mantarları da çıkıyor ama en çok talep kanlıcaya.

6Kilosu 600 liraya satılan kanlıca mantarı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

Mantar yeni çıkıyor, daha toplaması zor. Her yerde bulunmuyor. Kanlıca mantarının kilosu 500-600 lira arasında değişiyor" dedi.

7Kilosu 600 liraya satılan kanlıca mantarı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

 

 

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