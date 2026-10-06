Isparta'da şok olay: Seyir halindeki nakil aracından cenaze tabutu yola düştü!

Isparta'da seyir halindeki nakil aracından, içerisinde cenaze bulunan tabut yola düştü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Isparta- Eğirdir kara yolu Akkent Kavşağı'ndaki trafik ışıkları yakınında meydana geldi. Seyir halindeki cenaze nakil aracının arka kapağının henüz belirlenemeyen nedenle açılması sonucu içerisinde cenaze bulunan tabut yerinden çıkıp, yola düştü.

Durumu fark eden cenaze nakil aracının şoförü ile yoldaki diğer sürücüler araçlarını durdurdu. Cenaze nakil aracının şoförü, tabutu cenazeyle birlikte yeniden araca yerleştirdi. Ardından araç yoluna devam etti.