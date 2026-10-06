ÇOCUK SIM HATTI DÖNEMİ GELİYOR! BTK harekete geçti: Çocuk SIM hattı nedir, nasıl olacak?

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Çocukların dijital dünyada karşılaşabileceği risklere karşı yeni önlemler gündemde. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlığı yapılan düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından birini "çocuk SIM hattı" oluşturuyor. Planlanan sistemle çocukların kullandığı mobil hatların belirlenebilmesi ve bu hatlar üzerinde koruyucu tedbirlerin uygulanabilmesi amaçlanıyor.

Gündemdeki düzenlemeye göre ebeveynlerin kendi adlarına kayıtlı olup çocuklarının kullandığı hatları "çocuk SIM hattı" olarak tanımlayabilmesi öngörülüyor. Böylelikle çocukların kullandığı hatların belirlenmesi ve belirli içeriklere yönelik sınırlayıcı önlemler alınabilmesi gündeme gelecek.

ÇOCUK SIM HATTI NEDİR?

Çocuk SIM hattı, ebeveynlerin kendi adlarına kayıtlı olup çocuklarının kullanımına verdikleri mobil hatların farklı şekilde tanımlanmasını öngören yeni sistem olarak gündeme geldi.

Planlanan düzenleme kapsamında çocukların kullandığı hatların standart telefon hatlarından ayrıştırılabilmesi ve çocuklara yönelik bazı koruyucu tedbirlerin uygulanabilmesi hedefleniyor.

Böylece 18 yaşından küçük kişiler tarafından kullanılan telefon hatlarının sistem içerisinde belirlenebilmesinin önü açılabilecek. Çocuk SIM hattı uygulamasının kapsam ve teknik ayrıntılarının ise yapılacak düzenlemeyle netleşmesi bekleniyor.

ÇOCUK SIM HATTI NASIL OLACAK?

Mevcut çalışmaya göre ebeveynlerin kendi adlarına bulunan ve çocuklarının kullandığı telefon hatlarını çocuk hattı olarak tanımlaması planlanıyor.

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Bu sayede çocukların kullandığı hatların belirlenerek bu hatlara ilişkin sınırlayıcı ve koruyucu önlemlerin uygulanabilmesi hedefleniyor.

Düzenlemenin hayata geçmesi durumunda çocukların kullandığı hatlar ile yetişkinlerin kullandığı hatlar arasında dijital güvenlik açısından farklı uygulamalar söz konusu olabilecek.

Ancak sistemin nihai teknik özellikleri ve uygulanacak kısıtlamaların tamamı henüz kesinleşmiş değil.

ÇOCUK SIM HATTI KİMLERİ KAPSAYACAK?

Hazırlanan düzenlemenin odağında 18 yaş altındaki kullanıcıların kullandığı mobil hatlar bulunuyor.

Amaç, çocukların kullandığı telefon hatlarının sistemde daha net şekilde belirlenebilmesi ve gerekli görülen koruyucu önlemlerin bu hatlar üzerinden uygulanabilmesi.

Bu kapsamda özellikle anne veya babanın adına kayıtlı olmasına rağmen fiilen çocuk tarafından kullanılan telefon hatları açısından yeni bir tanımlama sisteminin devreye girmesi gündemde.

ÇOCUĞUN TELEFON HATTI ANNE VEYA BABANIN ÜZERİNEYSE NE OLACAK?

Yeni düzenleme hazırlığının öne çıkan noktalarından biri de anne veya baba adına kayıtlı ancak çocuk tarafından kullanılan hatlara ilişkin.

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Planlamaya göre ebeveynlerin kendi adlarına kayıtlı olup çocuklarının kullanımına verdikleri telefon hatlarını "çocuk SIM hattı" olarak tanımlayabilmesi öngörülüyor.

Böylece hattın yasal sahibi ebeveyn olmaya devam ederken hattın çocuk tarafından kullanıldığı sistem üzerinde tanımlanabilecek. Ardından çocuk hattına özgü koruyucu veya sınırlayıcı tedbirlerin uygulanabilmesi gündeme gelebilecek.

ÇOCUK SIM HATTI İLE OYUNLAR ENGELLENECEK Mİ?

Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından birini çocukların dijital içeriklere ve oyunlara erişimi oluşturuyor.

Çocukların kullandığı hatlar üzerinden bazı içerik ve oyunlara erişim konusunda sınırlayıcı önlemlerin uygulanabilmesi gündemde.

Ancak hangi oyunların, uygulamaların veya içeriklerin hangi kriterlere göre sınırlandırılacağına ilişkin kesinleşmiş ayrıntılı bir liste bulunmuyor.

Dolayısıyla belirli bir oyun ya da uygulamanın çocuk SIM hattında kesin olarak engelleneceğini söylemek için düzenlemenin nihai ayrıntılarının açıklanmasını beklemek gerekiyor.

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ÇOCUK SIM HATTI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çocuk SIM hattı sisteminin hangi tarihte kullanıma alınacağı henüz kesinleşmedi.

Mevcut bilgiler düzenleme hazırlığına işaret ediyor. Uygulamanın ne zaman başlayacağı, bir geçiş süresinin bulunup bulunmayacağı ve GSM operatörlerinin sistemi nasıl uygulayacağı gibi detayların ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.

Bu nedenle şu aşamada "çocuk SIM hattı uygulaması başladı" demek yerine düzenleme üzerinde çalışıldığını belirtmek daha doğru.

MEVCUT TELEFON HATLARI ÇOCUK SIM HATTINA ÇEVRİLECEK Mİ?

Gündemdeki modele göre ebeveynlerin kendi adlarına kayıtlı olan ancak çocuklarının kullandığı mevcut telefon hatlarını çocuk hattı olarak tanımlayabilmesi planlanıyor.

Bu durum, düzenlemenin yalnızca bundan sonra alınacak yeni SIM kartlarla sınırlı olmayabileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte mevcut hatların hangi yöntemle çocuk hattı olarak tanımlanacağı, GSM operatörü üzerinden ayrıca işlem gerekip gerekmeyeceği ve sürecin nasıl yürütüleceğine ilişkin uygulama ayrıntılarının netleşmesi gerekiyor.

ÇOCUK SIM HATTINDA İNTERNET KAPANACAK MI?

Çocuk SIM hattı düzenlemesinin çocukların mobil internet erişimini bütünüyle ortadan kaldırması şeklinde yorumlanmaması gerekiyor.

Gündemdeki çalışma çocukların kullandığı hatların tanımlanması ve gerektiğinde belirli dijital içeriklere yönelik koruyucu tedbirlerin uygulanabilmesi üzerine yoğunlaşıyor.

Çocuk SIM hatlarında internet kullanımının nasıl olacağı ve hangi hizmetlerin sınırlandırılacağı ise düzenlemenin teknik ayrıntılarıyla netlik kazanacak.

ÇOCUK SIM HATTI ZORUNLU MU OLACAK?

Çocuk SIM hattının kapsamı ve uygulama esasları tam anlamıyla kesinleşmediğinden tüm ebeveynlerin çocuklarının telefon hattını bu sisteme geçirmek zorunda olacağını söylemek için henüz erken.

Düzenlemenin hangi yaş gruplarını hangi koşullarda kapsayacağı ve ebeveynlerin hat tanımlama işlemini nasıl yapacağı, uygulamanın ayrıntılarının açıklanmasıyla netleşecek.

ÇOCUK SIM HATTI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Çocuk SIM hattı nedir?

Çocuk SIM hattı, ebeveynlerin kendi adlarına kayıtlı olup çocuklarının kullandığı GSM hatlarının çocuk hattı olarak tanımlanabilmesine yönelik planlanan sistemi ifade ediyor.

Çocuk SIM hattı çıktı mı?

Henüz uygulamanın başladığı bir aşamadan söz edilmiyor. Çocuk SIM hattı, BTK'nın üzerinde çalıştığı düzenlemeler kapsamında gündeme gelmiş durumda.

Çocuk SIM hattı kaç yaş için olacak?

Düzenlemenin odağında 18 yaş altındaki kullanıcıların kullandığı mobil hatlar bulunuyor. Nihai yaş ve uygulama kriterlerinin düzenlemenin ayrıntılarıyla kesinleşmesi bekleniyor.

Mevcut telefon hattı çocuk hattına çevrilebilecek mi?

Planlanan sisteme göre anne veya babanın kendi adına kayıtlı olup çocuğunun kullandığı hattı çocuk SIM hattı olarak tanımlayabilmesi öngörülüyor.

Çocuk SIM hattında internet olacak mı?

Mevcut bilgiler çocuk hatlarının tamamen internete kapatılacağı anlamına gelmiyor. Çalışma, çocukların kullandığı hatlarda belirli içerik ve hizmetlere yönelik koruyucu tedbirlerin uygulanabilmesine odaklanıyor.

Çocuk SIM hattında oyunlar yasaklanacak mı?

Bazı içerik ve oyunlara erişim konusunda sınırlayıcı tedbirler gündemde. Ancak hangi oyunların veya uygulamaların kapsama alınacağı konusunda kesinleşmiş ayrıntılı bir liste bulunmuyor.

Çocuk SIM hattı zorunlu olacak mı?

Düzenlemenin nihai kapsamı ve uygulama esasları henüz kesinleşmediği için çocuk SIM hattının zorunlu olacağını söylemek şu aşamada doğru değil.

Çocuk SIM hattı ne zaman yürürlüğe girecek?

Uygulamanın başlayacağı kesin tarih henüz netleşmedi. Düzenleme ve teknik hazırlıkların tamamlanmasıyla takvime ilişkin ayrıntıların belli olması bekleniyor.

Çocuk hattı anne veya baba adına olabilir mi?

Gündemdeki sistemin temel noktalarından biri bu. Ebeveynlerin kendi adlarına kayıtlı ancak çocuklarının kullandığı mobil hatları çocuk hattı olarak tanımlayabilmesi planlanıyor.

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Çocuk SIM hattı nedir, nasıl olacak, ne zaman başlayacak? BTK'nın 18 yaş altı için hazırladığı çocuk SIM hattı düzenlemesi, ebeveyn kontrolü, oyun ve içerik kısıtlamalarına ilişkin detaylar.