CHP Lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, TBMM'de partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda, Rusya'nÄ±n Ukrayna'ya yÃ¶nelik askeri mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¼venlik zirvesi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu "Siz bir zirve topluyorsunuz, eÄŸer zirve devletin bir zirvesiyse; bu MGK olmalÄ±. Ama siz bu kurumu kenara bÄ±rakÄ±p, bir paralel yapÄ± inÅŸa ediyorsanÄ±z ve bunu partileÅŸtirmiÅŸseniz ciddi bir sorun var demektir. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kazakistan'da, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan kimse yok. GÃ¼venlik zirvesi parti zirvesi midir, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin zirvesi midir? AynÄ± gÃ¼n parti sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ aÃ§Ä±klama yapÄ±yor. 'Sen devlet misin? Sen AK Parti'nin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼nÃ¼z. KalkÄ±yorsun devlet adÄ±na konuÅŸuyorsun. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan sÃ¶zcÃ¼ konuÅŸur, Genelkurmay'dan konuÅŸur, Milli Savunma'dan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Ã§Ä±kar, konuÅŸur. AK Parti'nin parti sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ devlet adÄ±na nasÄ±l konuÅŸur? Bu devletin, bu duruma dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesinden Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyuyorum" dedi.Â

'Ä°LK KEZ GÃ–RÃœYORUM, REZALET BÄ°R DURUM'

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Rusya-Ukrayna savaÅŸÄ±na iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tmenin TBMM'ye bilgi vermesi gerektiÄŸini belirterek, "Siz 600 milletvekiline saygÄ± duyuyorsanÄ±z, siz milli iradeye saygÄ± duyuyorsanÄ±z, bu olay olduÄŸunda yÃ¼rÃ¼tmeden birisi gelir, bilgi verir. Devletin bu kadar Ã§Ã¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, ayaklar altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilk kez gÃ¶rÃ¼yorum. Rezalet bir durum. Burnumuzun dibinde savaÅŸ var. 'GÃ¼venlik zirvesi' diye bir zirve toplayacaksÄ±n, TBMM'yi, DÄ±ÅŸiÅŸleri'ni devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakacaksÄ±n, parti sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ devlet adÄ±na aÃ§Ä±klama yapacak. DiÄŸer parti genel baÅŸkanlarÄ± neden yok? O zirvede akÄ±l olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in, o zirvede bÃ¼tÃ¼n olaylar net tartÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in zikzaklar iÅŸlemeye baÅŸladÄ±. ErdoÄŸan, 'Rusya'nÄ±n Ukrayna'ya baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± askeri harekatÄ± reddettiÄŸimizi belirtiyorum' diyor. DoÄŸru mu, doÄŸru. Madem ki dÃ¼nyanÄ±n istikrarÄ±na vurulan aÄŸÄ±r bir darbe, Avrupa Konseyi'nde niye Ã§ekimser davranÄ±yorsun? MGK'yÄ± toplasaydÄ±n, bÃ¶yle zikzaklar Ã§izmezdin. GÃ¼venlik zirvesinde AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± orada, diÄŸer parti genel baÅŸkanlarÄ± neden yok? BÃ¶ylesine olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir olayla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda devletin toplamasÄ± gereken ilk kurumÂ MGK'dÄ±r. MGK toplansaydÄ±,Â herkes gerÃ§ekleri Ã¶ÄŸrenebilir miydi, Ã¶ÄŸrenirdi. Ne kadar iÅŸe yaramaz insan varsa toplamÄ±ÅŸsÄ±n, sonra gÃ¼venlik zirvesi diyorsun,Â ne zirvesi? " diye konuÅŸtu.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ayrÄ±ca elektriÄŸe yÃ¼zde 127 zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "ErdoÄŸan sÃ¶ylediklerini geri aldÄ± ve 'Tarifeleri indireceÄŸiz' dedi. Zam gelmeden Ã¶nce aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±m. Bizim sosyal tarifemizi kabul etti. Åžimdi 'KDV'yi sÄ±fÄ±rla' dedik yÃ¼zde 8 yaptÄ±. En azÄ±ndan hazirana kadar sÄ±fÄ±rla. Bunu yaparsa protestomu bitireceÄŸim" ifadelerini kullandÄ±. (DHA)

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