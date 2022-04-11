Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi(Ä°BB) nisan ayÄ± meclis toplantÄ±larÄ±nÄ±n ilk birleÅŸimi, bugÃ¼n SaraÃ§hanedeki BaÅŸkanlÄ±k BinasÄ± iÃ§indeki Meclis ToplantÄ± Salonunda Meclis 1. BaÅŸkanvekili Zeynel Abidin Okul baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±ldÄ±. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin 2021 yÄ±lÄ± denetim raporu ile ilgili konuÅŸan AK Parti Hukuk Komisyonu BaÅŸkanÄ± Muhammet Kaynar, Ä°BBni borÃ§larÄ±, iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lan iÅŸÃ§iler ve Ã¼cretsiz daÄŸÄ±tÄ±lan halk sÃ¼t ile ilgili konuÅŸtu. Â



"Ä°BBNÄ°N 2021 YILI TOPLAM HARCAMASI 40 MÄ°LYAR"



Kaynar, Ä°BB BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu'nun gÃ¶reve geldiÄŸi tarihten itibaren 2.5 yÄ±lda 30 milyar TL borÃ§ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek "Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, 2021 yÄ±lÄ±nda 28 milyar 486 milyon gider yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ETTnin 2021 yÄ±lÄ± gideri, 3 milyar 454 milyon TL, Ä°SKÄ°nin 2021 yÄ±lÄ± gideri 7 milyar 494 milyon TLdir. Ä°SKÄ° ve Ä°ETT de dahil edildiÄŸinde Ä°BBnin 2021 yÄ±lÄ±nda toplam 40 milyar TL harcamasÄ± olmuÅŸtur. Bu harcamaya Ä°BBnin 30 adet ÅŸirketinin bÃ¼tÃ§esi dahil deÄŸildir. 2021 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esinde merkezi idareden gelen paylar, belediye yÃ¶netimi tarafÄ±ndan 19 milyar 173 milyon TL olarak tahmin edilmesine raÄŸmen, merkezi idareden Ä°BBye 24 milyar 432 milyon TL gelmiÅŸtir. GÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi oluÅŸturulan algÄ±nÄ±n tersine merkezi bÃ¼tÃ§eden aktarÄ±lan paylar azalmamÄ±ÅŸ, artmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°BBnin 2021 yÄ±lÄ± yatÄ±rÄ±m harcamalarÄ± toplam 9 milyar 786 milyon TLdir. Ä°ETTnin toplam borcu, 2020ye oranla yÃ¼zde 46 artmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.



"15 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° Ä°ÅžTEN Ã‡IKARILDI"



Kaynar, Ä°BBnin iÅŸten Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ± kiÅŸilere iliÅŸkin de "Sosyal demokrat olduÄŸunu iddia eden partinin yÃ¶nettiÄŸi bir belediye tarafÄ±ndan 15 bin kiÅŸi iÅŸten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Yerine ise 45 binden fazla insan alÄ±ndÄ±" diye konuÅŸtu.



"Ã‡ALMADAN DAÄžITIN"



Halk sÃ¼tÃ¼n pahalÄ±ya satÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Kaynar, "Israrla sÃ¶ylÃ¼yorum sÃ¼t daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ±za karÅŸÄ± deÄŸiliz. Ama kanuna uygun belediyenin menfaatine uygun bir ÅŸekilde yapÄ±n. AlÄ±mÄ± ihalesiz yapÄ±lmÄ±ÅŸ sÃ¼tÃ¼n 61 adet giydirilmiÅŸ araÃ§larla ve personelle daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± sebebiyle oluÅŸan ek maliyetler sonucu bir litre sÃ¼tÃ¼n belediyeye maliyeti aynÄ± dÃ¶nemde marketlerdeki satÄ±lan sÃ¼tÃ¼n maliyetinin bir buÃ§uk katÄ± olmuÅŸtur. AslÄ±nda bu daÄŸÄ±tÄ±m maliyeti deÄŸil, reklam maliyetidir. KeÅŸke bÃ¼tÃ¼n Ã§ocuklara daÄŸÄ±tabilseniz. Bu kadar sÃ¼tÃ¼ daÄŸÄ±tÄ±yor musunuz, o da belli deÄŸil ama oradan da ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± tahmin ediyorum. Ä°yi bir ÅŸey yapÄ±yorum diye bÃ¼tÃ¼n usulsÃ¼zlÃ¼kleri gizleyerek onlarÄ± kapatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsun. Israrla sÃ¶ylÃ¼yorum, sÃ¼t daÄŸÄ±tÄ±n kardeÅŸim, daha Ã§ok kiÅŸiye sÃ¼t daÄŸÄ±tÄ±n. Ama Ã§almadan daÄŸÄ±tÄ±n olur mu" dedi.



"YEÅžÄ°M MELTEM ÅžÄ°ÅžLÄ° 2 AYRI ÅžÄ°RKETTE YÃ–NETÄ°M KURULU ÃœYESÄ°"



Kaynar, Ä°BBye baÄŸlÄ± iÅŸtirak ÅŸirketlerinin batma noktasÄ±na geldiÄŸini ve borÃ§lanma limitlerini bitirerek borÃ§ alamayacak duruma geldiÄŸini sÃ¶yleyerek, ÅŸirket yÃ¶netimlerinin tamamÄ±nÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlunun belirlediÄŸini ifade ederek, "Meclisin yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi atama noktasÄ±nda hiÃ§bir yetkisi yok. YÃ¶netimlere bakÄ±nca tamamÄ±nÄ±n CHPli eski ilÃ§e baÅŸkanlarÄ±, kazanamayan belediye baÅŸkan adaylarÄ±, il yÃ¶netim kurullarÄ±, eski milletvekilleri ve yakÄ±nlarÄ± olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Eski Ä°BB Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± YeÅŸim Meltem ÅžiÅŸlinin de 2 ayrÄ± ÅŸirkette yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi" dedi.