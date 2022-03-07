Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali'ye taziye mesajı!

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Mali’nin Mopti bölgesinde düzenlenen terör saldırısında 27 Malili asker ve sivilin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı ile kayıp olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Mali halkına içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.