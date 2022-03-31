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SiyasetDevlet Bahçeli'den Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik
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Devlet Bahçeli'den Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül, Feyzullah Aktürk, gümüş madalya kazanan Süleyman Atlı ile bronz madalya sahibi olan Recep Aktaş, Muhammet Akdeniz ve Osman Göçen'i tebrik etti.

31.03.2022 - 13:35 |
Devlet Bahçeli'den Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, serbest stil müsabakalarında yürek ve bilek gücüyle kazandıkları 2 altın madalyayla Türkiye'nin haklı gururu olan milli sporcularımız Taha Akgül ile Feyzullah Aktürk kardeşlerimi gönülden kutluyorum.

Ayrıca gümüş madalya kazanan Süleyman Atlı kardeşimle birlikte bronz madalya kazanan Recep Aktaş, Muhammet Akdeniz ve Osman Göçen kardeşlerimi de ayrı ayrı tebrik ediyorum. Türk bayrağını dalgalandıran milli sporcularımız kuşkusuz milletimize büyük bir sevinç yaşatmıştır. Bunun yanında Güreş Federasyonumuzu, milli takım antrenörlerimizi, aynı şekilde tüm teknik heyetimizi kutluyor başarılarının devamını diliyorum. Şampiyonlarımızın gözlerinden öpüyorum ve hepsine birden helal olsun diyorum" dedi.

Devlet Bahçeliden Avrupa Güreş Şampiyonasında madalya kazanan sporculara tebrik

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