GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetDavutoğlu: Yargı sisteminin tümüyle yapılandırılmasına ihtiyaç var
HaberlerSiyaset Haberleri Davutoğlu: Yargı sisteminin tümüyle yapılandırılmasına ihtiyaç var
ABONE OL

Davutoğlu: Yargı sisteminin tümüyle yapılandırılmasına ihtiyaç var

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bütün cumhuriyet tarihi ve öncesinde hukuk reformları da içerisinde olmak üzere yapısal bir reforma ihtiyaç var; bir zihniyet reformuna, bir yapısal reforma. Hukuk ve yargı sisteminin tümüyle yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç var" dedi.

12.04.2022 - 13:28 |
Davutoğlu: Yargı sisteminin tümüyle yapılandırılmasına ihtiyaç var

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında, partisinin hazırladığı 'Yargıda Yapısal Reform: Gelecek Adalet Modeli' raporunu kamuoyu ile paylaştı. Davutoğlu, adaletin olmadığı bir yerde milli bekadan bahsedilemeyeceğini belirterek, "Bugün de Türkiye'de hepimizin en fazla üzerinde düşünmesi gereken; kamuoyu anketlerinin tümünde adalete güvenin, kurumlara güven anlamında en alt düzeyde seyrediyor olmasıdır. Her şeye güven sorunu duyulabilir ama adalete güven zayıfladığı anda toplumu bir arada tutan maya çözülür ve dağılır" dedi.

'YARGI SİSTEMİNİN TÜMÜYLE YAPILANDIRILMASINA İHTİYAÇ VAR'

Davutoğlu, öncelikle bir zihniyet yenilenmesi gerektiğini ifade ederek, "Adalet fikrinin, hukuk devleti ilkesiyle birleştirileceği bir zihniyet yenilenmesi olmaksızın atılacak adımların hepsi havada kalır. Raporla, hukuk fakültelerinin röntgenini çekerek neler yapılması gerektiğini, vicdan sahibi hakimlerin ve savcıların hukuk sistemine entegre edilmesini sağlamak üzere nasıl bir zihniyet devrimi gerektiğini ortaya koyduk. Daha sonra yapısal bir devrim gerekiyor. Bütün cumhuriyet tarihi ve öncesinde hukuk reformları da içerisinde olmak üzere yapısal bir reforma ihtiyaç var; bir zihniyet reformuna, bir yapısal reforma. Hukuk ve yargı sisteminin tümüyle yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç var" diye konuştu.

GÜNCEL HABERLER

Rusya: Hmelnitski ve Kiev yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu

Rusya: Hmelnitski ve Kiev yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu

Ukrayna Ombudsmanı Denisova: Bucha'da 25 civarında kız çocuğuna ve kadına tecavüz edilmiş

Ukrayna Ombudsmanı Denisova: Bucha'da 25 civarında kız çocuğuna ve kadına tecavüz edilmiş

Davutoğlu: Yargı sisteminin tümüyle yapılandırılmasına ihtiyaç var

Davutoğlu: Yargı sisteminin tümüyle yapılandırılmasına ihtiyaç var

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Halka arz edilecek hisseler 2022! Suwen halka arz ne zaman? Suwen halka arz eşit mi? Suwen halka arz hisse fiyatı ne?

Halka arz edilecek hisseler 2022! Suwen halka arz ne zaman? Suwen halka arz eşit mi? Suwen halka arz hisse fiyatı ne?

Sıradaki Haber
Rusya: Hmelnitski ve Kiev yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu

Rusya: Hmelnitski ve Kiev yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu

Sıradaki Haber
Bankalardan emeklilere promosyon fırsatı! 4.000 TL’ye kadar çıkıyor! Hangi banka ne kadar veriyor?

Bankalardan emeklilere promosyon fırsatı! 4.000 TL’ye kadar çıkıyor! Hangi banka ne kadar veriyor?

Sıradaki Haber
Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Bayramda 9 gün tatil olur mu, 5-6 Mayıs tatil mi?

Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Bayramda 9 gün tatil olur mu, 5-6 Mayıs tatil mi?

Sıradaki Haber