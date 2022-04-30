Cumhurbaşkanı Erdoğan 'anında cevap verdik' dedi ve açıkladı: Hesabını aynı şekilde sorduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Salgının gölgesinde geçen iki yılın ardından bu yıl camilerin dolduğu, gönüllerin şenlendiği bir ramazan ayı yaşadık.

Cumhur İttifakı olarak 2023 haziran ayında hedefimize ulaşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız. AK Parti'nin sahibi de istikamet belirleyicisi de milletimizdir.

AK Parti'de görev üstlenmek milletimize hizmetkar olmak, ülkemizi geliştirmek, mazlumların ve mağdurların yanında yer almak için gece gündüz çalışmaya talip olmak demektir.

Eser ve hizmet yarışında bayrağı yeni nesillere teslim edene kadar vazifemizi hakkıyla yerine getirmekle mükellefiz.

Milletimiz bugün yaşadığı sıkıntıları çözebilecek tek partinin AK Parti olduğunu biliyor.

İstanbul'da 1994'te yaktığımız meşale ile önce bu şehrin kaderini değiştirdik. 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesiyle bu aydınlığı tüm Türkiye'ye yaydık.

Vizyonumuzla 2053'ü, 2071'i de biz şekillendireceğiz.

Türkiye geliştikçe, büyüdükçe, güç ve imkan sahibi oldukça tüm dünyanın dikkatini üzerinde toplamaya başladı.

AK Parti'nin ortaya koyduğu vizyonlar tüm senaryo ve planları bozuyor. Bu kararlılıkla yapılamaz denilen ne varsa tamamını başardık.

Bay Kemal'in dediğine bakmayın. O CHP'nin iktidarı döneminde karanlık bir dönemde yaşıyordu. Şimdi de zihinsel bir karanlık içinde yaşıyor. Akıllı sayaçların olduğu bir dönemde yaşadığımızı bilmiyor. Kim karanlıkta kim aydınlıkta bundan da bihaber.

Bay Kemal, nihayet ağzındaki baklayı çıkardı. Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin dedi. Faşist yüzünü açıkça ortaya koymuş oldu. Bu zatın bugüne kadar sergilediği demokrat tavrın yalan olduğu ortaya çıktı.

İkinci mesajı da önemliydi. Kavga etmek için geldiğini söyledi. İzahı olmayan zırvalar asıl niyetiniz gizlemeye yetmiyor. Temsilcisi olduğu zihniyetin eskiden beri ömrü kavgayla geçmiştir. Milletimizin inancı kültürüyle kavgayla geçmiştir. Koalisyonlar döneminde ülkenin huzuruyla sosyal barışıyla kavga etmiştir.

Biz her gün sınır ötesi operasyonların başarısı için çalışıyoruz.

Biz her gün ülkemizi Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinden uzak tutmak için çalışıyoruz. Putin, Zelenskiy ve Guterres ile iki kez görüştüm.

ALMANYA İLE KAVALA GERİLİMİ

Büyükelçimizi çağıran Almanya'ya anında cevabı verdik.

Almanya büyükelçisini biz dışişlerine çağırdık. Hesabını aynı şekilde sorduk.