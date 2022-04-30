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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Katar Emiri Es-Sani ile telefon görüÅŸmesi yaptÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamad es-Sani ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â

30.04.2022 - 18:43 | | Alper KORKMAZ / Ä°STANBUL, (DHA)
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Katar Emiri Es-Sani ile telefon görüÅŸmesi yaptÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye-Katar iliÅŸkileri ve bÃ¶lgesel geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede iki lider, TÃ¼rkiye-Katar iliÅŸkileri ve bÃ¶lgeye dair konularda yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi ve diyalog iÃ§inde olma kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yineledi.

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