CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye-Katar iliÅŸkileri ve bÃ¶lgesel geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede iki lider, TÃ¼rkiye-Katar iliÅŸkileri ve bÃ¶lgeye dair konularda yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi ve diyalog iÃ§inde olma kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yineledi.