Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başlar şu şekilde:

Bizim okul hayatımız Türkiye'nin en zor dönemlerinden biri idi. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak için çok çalıştık engelleri aştık eser ve hizmet ürettik.

Bu gençlik Teknofest gençliğidir. Artık uzay için çalışıyoruz. Geçmişte gençlerimizi sağ sol ilerici gereci diye gençliğin birikimini heba edilmesine karşı güçlü duruş sergilenmedi

Pençe Kilit heraketı devam ediyor. 45 terörist etkisiz hale getirildi. İnlerine giriyoruz. Sayı daha da artacak. 3 şehidimiz var.

Sizler Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün nasıl yapıldığını bilmiyorsunuz. İstanbul - İzmir arası 3 saate indi. 1915 Çanakkale köprüsü hizmete alındı.

Göreve gelirken ülkemizi 4 temel ilke üzerinde yükselteceğimizi açıkladık. Eğitim, sağlık, adalet İlk sıraya eğitimi koyduk. Üniversite kapılarında yığılmalar vardı. Şimdi hiç kimseyi açıkta bırakmıyoruz. Üniversite sayımızı 78'e çıkardık. Türkiye'nin her vilayetinde üniversitemiz var. Yurtlarımızın sayısın 190'dan 782'ye çıkardık.

Geçen hafta kimseye haber vermeden Hakkari'ye gittik ve iftarımızı askerimizle yaptık. Sonra şehre giderek gençler ve hocaların bulunduğu bir mekanda sohbet yaptık.