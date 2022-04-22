GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan en sevdiği tatlıyı açıkladı: Ramazanda eksik etmem...
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan en sevdiği tatlıyı açıkladı: Ramazanda eksik etmem...
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan en sevdiği tatlıyı açıkladı: Ramazanda eksik etmem...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’nda katıldığı iftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayında sevdiği ve 'eksik' etmediği tatlıyı açıkladı.

22.04.2022 - 21:10 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan en sevdiği tatlıyı açıkladı: Ramazanda eksik etmem...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’nda katıldığı iftar programında konuştu. Geçtiğimiz günlerde Hakkari'ye yaptığı ziyaret hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yediği ve ramazan ayında en sevdiği tatlıyı açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi! Paralar hesaplara yatıyor
İlgili Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi! Paralar hesaplara yatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Geçen hafta kimseye haber vermeden Hakkari'ye gittik ve iftarımızı askerimizle yaptık. Sonra şehre giderek gençler ve hocaların bulunduğu bir mekanda sohbet yaptık. Onların da tatlısı baya güzeldi maşallah. Güllaçları ve baklavaları güzeldi. Tabi benim baklavayla da pek aram yok, ama güllacı ramazanda eksik etmem. Bu akşam burada güllaç ile başladık. Eline sağlık arkadaşların güllaç güzel olmuş.

GÜNCEL HABERLER

Bakan Dönmez: Kılıçdaroğlu'nun uğradığı evde elektrikler kesik değildi

Bakan Dönmez: Kılıçdaroğlu'nun uğradığı evde elektrikler kesik değildi

Bakan Soylu'dan CHP'nin sınır söylemine tepki

Bakan Soylu'dan CHP'nin sınır söylemine tepki

6 muhalefet partisi lideri 3'üncü kez bir araya geldi

6 muhalefet partisi lideri 3'üncü kez bir araya geldi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Loto sonuçları sorgulama: 24 Nisan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Süper Loto sonuçları sorgulama: 24 Nisan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Sıradaki Haber
Fransa'da tarihi seçim! İlk sonuçlar geldi: Macron ve Marine Le Pen...

Fransa'da tarihi seçim! İlk sonuçlar geldi: Macron ve Marine Le Pen...

Sıradaki Haber
24 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı

24 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı

Sıradaki Haber
İşsizlik maaşları bayramdan önce yatacak mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2022 mayıs ayı işsizlik maaşı ödeme tarihi!

İşsizlik maaşları bayramdan önce yatacak mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2022 mayıs ayı işsizlik maaşı ödeme tarihi!

Sıradaki Haber