Cumhurbaşkanı Erdoğan en sevdiği tatlıyı açıkladı: Ramazanda eksik etmem...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’nda katıldığı iftar programında konuştu. Geçtiğimiz günlerde Hakkari'ye yaptığı ziyaret hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yediği ve ramazan ayında en sevdiği tatlıyı açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Geçen hafta kimseye haber vermeden Hakkari'ye gittik ve iftarımızı askerimizle yaptık. Sonra şehre giderek gençler ve hocaların bulunduğu bir mekanda sohbet yaptık. Onların da tatlısı baya güzeldi maşallah. Güllaçları ve baklavaları güzeldi. Tabi benim baklavayla da pek aram yok, ama güllacı ramazanda eksik etmem. Bu akşam burada güllaç ile başladık. Eline sağlık arkadaşların güllaç güzel olmuş.