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SiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan sanatçılarla bir araya geldi! 'Bunu sizlerle birlikte başaracağız'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçılarla bir araya geldi! 'Bunu sizlerle birlikte başaracağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda sanatçılarla iftar programında açıklamalarda bulundu. "Sanatçı toplumun aynasıdır. Toplumun birikimi, zevki, derdi, hayali sanatçısını da biçimlendirir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

16.04.2022 - 21:32 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçılarla bir araya geldi! 'Bunu sizlerle birlikte başaracağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İnsan ortak paydası üzerinde şekillenerek kendi cevabını veriyor. Sanatçılarımız icra ettiği sanat dalının ötesinde işte böyle önemli bir sorumluluğu üstlenirler.
Közün üzerine ne kadar toprak atarsanız atın, maya sağlamsa içten içe yanmayı sürdürür. Milletimizde sanatına, sanatçısına sahip çıkarak kendi sentezini oluşturarak yıkıcı ve kurak dönemi aşmasını bilmiştir. Müzik başta olmak üzere sanatın her alanında verdikleri eserlerle duayen sıfatını veren tüm sanatçılarımızı yad ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçılarla bir araya geldi Bunu sizlerle birlikte başaracağız

"DAİMA SANATÇILARIMIZIN YANINDA YER ALDIK"

Biz de verdiğimiz desteklerle daima sanatçılarımızın yanında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz. korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz. Ülkemize dünya çapında sanat merkezlerini kazandırdık. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en hayati işlerden biri sanatçılarımıza düşüyor. Biz sadece kuru kuruya bir kalkınma hamlesi değil bir medeniyet ihyası peşindeyiz. Bunu da sizlerle birlikte başaracağız.

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