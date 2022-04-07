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SiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan'dan okullarla ilgili flaş açıklama: Son güne kadar açık tutacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okullarla ilgili flaş açıklama: Son güne kadar açık tutacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de öğretmenlerle iftar programında konuştu. Salgın nedeniyle zor günlerin yaşandığını hatırlatan Erdoğan, "Zorlu bir dönemi önemli ölçüde geride bıraktık. 2021-2022 öğretim yılının 4'te 3'ünde okullarımızın kapısını açık tuttuk. İnşallah son güne kadar açık tutmayı sürdüreceğiz. " dedi.

07.04.2022 - 20:52 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okullarla ilgili flaş açıklama: Son güne kadar açık tutacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde öğretmenler ve eğitim yöneticileri ile bir araya geldiği iftar programında konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Son iki yıldır salgın nedeniyle Ramazanlarımızı buruk geçirdik. Birçok kardeşimizi Hakka uğurladık. Zorlu bir dönemi önemli ölçüde geride bıraktık.

"OKULLARIN KAPISI SON GÜNE KADAR AÇIK OLACAK"

Salgın sürecinde öğretmen ve öğrencilerimiz de hiç alışık olmadıkları günler yaşadılar. Sizlerin de olağanüstü çabalarıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini aksattırmadan devam ettirdik.

2021-2022 öğretim yılının 4'te 3'ünde okullarımızın kapısını açık tuttuk. İnşallah son güne kadar açık tutmayı sürdüreceğiz.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerin özlük haklarına katkı sağladık.

Sosyal medya organlarının yaygınlaşmasıyla evlatlarımız yabancı kültürün etkisi altına daha çok girmeye başladı.

Son günlerde şahit olduğumuz kimi hadiseler millet olarak bu konuda daha fazla hassasiyet göstermemiz gerektiğini ortaya koyuyor.

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