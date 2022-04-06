Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yeni bir safhaya geçiyoruz' dedi ve açıkladı: Fahiş fiyat, enflasyon ve alım gücü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili Milletvekilleri ile bir araya geldi. Erdoğan toplantı sonrası konuştu Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: Salgın tehdidini büyük ölçüde geride bıraktık. Ekonomimiz hiçbir rasyonel gerekçe olmadan bir sarsıntıya maruz kaldı. 20 Aralık'tan itibaren piyasaları yeniden istikrar kavuşturduk. Karadeniz kıyısında başlayan savaş ise küresel bazdaki dengesizliği iyice artırdı. Bir de buna para hırsı bürümüş fırsatçıları ekleyince milletimiz yüksek fiyatlarla karşılaşmaktadır. Yüksek fiyat ve fahiş fiyat sadece bizim sorunumuz değil. Avrupa'daki ülkeler bizden daha kötü durumlar içindeler. Bizim milletimizin sorumluluğumuzu ortadan kaldıran bahaneler değildir, olamaz.

Tarihi bir karar vererek ya klasik bir şekilde faiz sarmalına girecektik ya da yeni bir paradigmayı uygulamayı ortaya koyacaktık. Ülkemiz tarihinde ilk defa yatırım istihdam ve cari fazla yolu ile büyütecek yeni bir programı hayata geçirdik. Önceliğimizi insaların mevcut işlerinin korunmasına yeni istihdam açılmasına verdik.

"HEDEFİMİZ ALIM GÜCÜNÜ DAHA DA YUKARI ÇIKARMAK"

Salgının zirveye çıktı günden bu güne kadar insanımızın aşını koruma hasssiyetimizin gayesine ulaştığını gösteriyor. Arka planda işleyen üretim ve ticaret sistemi olmadan insanlara geleceklerine güvenle bakabilecekleri imkanlar sunmak mümkün değildir. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma amacımızdan geri adım atmadık atmayacağız. Aslında asgari ücrette işçi ve memur zamlarında yaptığımız artışlar ile bir nebze telafiyi gerçekleştirdik. Enerji ve kimi gıda ürünlerde, küresel fiyat artışlarını vatandaşlarımıza geç ve kademeli olarak yansıtmaya çalıştık. Yeni bir safhaya geçiyoruz. Hedefimiz fahiş fiyat ve yüksek enflasyon nedeniyle gerileyen alım gücünü eskinden de yukarıya çıkarmaktır. 2023 seçimşlerinden zaferle çıkıp ülkemizi hak ettiği yere ulaştıracağız. Hem vatandaşlarımızı enfasyona ezdirmeyecek, hem de ekonomi hedeflerimizden sapmayacak bir yöntem ile bu işin içinden çıkacağız. Terör örgütleriyle, darbeyle elde edemedikleri neticeyi ekonomi üzerinden devşirmeye çalışanların 2023 hesaplarını bozmak hepimizin namus borcudur.

Ankara'dan buraya gelirken yollar çukurlardan geçilmiyor. İstanbul farklı mı? Göreve geldiğimizde İstanbul'u böyle almıştık 'çöp, çukur, çamur.'

"SAVUNMA SANAYİİMİZİ ADIM ADIM BÜYÜTTÜK"

Ülkemizin ayağına bir pranga olan terör ile mücadelede kimsenin cesaret edemediği adımları attık. Kahraman askerlerimizin polislerimizin gayretleri ile terörü sınırlarımızın içinde tamamen bitirme noktasına getirdik. Bataklığın kaynağına inerek sınırlarımızın ötesine de geçtik. Terörle mücadelede savunma sanayiinde de ciddi bir ambargoya maruz kalmıştı. Hükümete gelince, savunma sanayiimizi bizzat kendi himayemize alarak, büyüttük, güçlendirdik. Arkadaşlarımız dün Filipinler'e Atak helikopteri teslimi için gitti. Düşünün şimdi biz helikopter ihraç eder hale geldik.

Elbette hala çözmemiz gereken sıkıntılarımız var. Ama artık o kritik aşamayı geride bıraktığımızdan emin olabilirsiniz. Israrla altına çizdiğimiz bir hususu tekrar ifade etmek istiyorum. AK Parti millet tarafından kurulmuş, millet tarafından iktidara getirilmiş, millete hizmet etmekten başka gayesi olmayan bir partidir. Dışardan ve içerden hangi destekleri alırlarsa alsınlar milletimiz bunlara ülkenin kaderini ve geleceğini teslim etmiyor, Allah'ın da izniyle etmeyecektir.