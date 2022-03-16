Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında kritik tarihi duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: Kendilerine Ankara'ya hoşgeldiniz diyorum. İkili görüşmemizde ve çalışma yemeğimizde özellik Türkiye Polonya ilişkilerini ele almak sureti ile bu ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesi yönündeki irademizi güçlü bir şekilde ele almıştık. Sayın Duda'nın bu ziyareti bu iradenin somut bir göstergesidir. Görüşmemizde ikili ilişkiler dışında Rusya ve Ukrayna'yı ele aldık. Ayın 24'ünde NATO liderler zirvesi olacak. Burada da kaldığımız yerden görüşmeleri devam ettirme fırsatı bulabiliriz. İki NATO müttefiki olarak neler yapılabilir? Bunlar tekrar değerlendireceğiz.

"DİPLOMATİK ÇABALAR HIZLANDIRILMALI"

Savaşın sona erdirilmesi için diplomatik görüşmelerinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldık. Türkiye olarak çabalarımızı sürdürüyoruz. Diplomatik çabalar hızlandırılmalı. Dışişleri Bakanımız Moskova'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Yarın Ukrayna'ya geçecek. Polonya savaştan kaçan 2 milyona yakın mülteciye kapılarını açarak örnek bir duruş sergiliyor. Bu ev sahipliğinden dolayı değerli dostum Duda'yı tebrik ediyorum. Polonya'nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları en iyi Türkiye anlar. İnsani yardımlarımızın Ukrayna'ya ulaştırılması konusunda gösterdikleri destek, takdire şayandır.

"TİCARET HACMİMİZ 8,3 MİLYAR DOLARA ULAŞTI."

Ticaret hacmimiz yüzde 28 artış 8,3 milyar dolara ulaştı.10 milyar Polonya ile bölgesel konularda da yakın bir iş birliğimiz mevcut. Türkiye AB ilişkilerinin ilerletilmesinde Polonyalı dostlarımızın desteğinin devam edeceğini umuyorum.

POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA'DAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın açıklamaları şöyle:

Geçen sene savunma alaınında çok güzel bir iş birliği başlattk. Son 30 yıl içinde Türkiye'ye gelen Polonyalı turistlerden de bahsedebiliriz. İki ülke arasında kurulan dostluk ve ticari ilişkiler var. Bugünkü en önemli konu Ukrayna'daki mevcut durumdu. Sayın Erdoğan'a çok teşekkür ettim, barış için ne kadar çok uğraştığını biliyorum.