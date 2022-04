Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Tasarruf hesabı ile ilgili yeni uygulama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bursa’da infaz koruma memurlarımızın içinde bulunduğu otobüse yapılan terör saldırısında şehit olan memurumuza rahmet diliyorum.

Muhalefetin Ramazan'ın manevi atmosferini zehirleme çabalarına rağmen en güzel ve en verimli şekilde yaşamaya özen gösteriyoruz. Şehit yakınlarımızla, askerlerimizle, sanatçılarımızla, sporcularımızla 7'den 70 milletimizle bir araya geliyoruz. Muhalefet yandaşlarıyla birlikte Boğaz manzaralı lüks otellerin kral dairelerinde halkçılık oynarken, biz vatandaşlarımızın yanında, gönül coğrafyamızdaki ihtiyaç sahiplerine ulaşma gayretini veriyoruz. Aklı ve vicdanı kararmışların hezeyanı bizi doğru bildiğimiz yoldan alıkoyamaz.

Biz de her hal ve şart altında dik duracağız. Allah'ın rızasını kazanma ve milletin duasını almaktan başka bir şey beklemeden hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Hiç kimsenin milletimizle aramıza girmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

20 yıldır olduğu gibi muhalefetin gerilimini aklı selimle savuşturacağız. 1000 yıllık kardeşliğimizin muhalefetin siyasi hesaplarına kurban edilmesine göz yummayacağız. Kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz. 2023'e kadar devam edecek bu yolculukta kapısı çalınmadık hane bırakmayacağız. Bir dönem AK Parti çatısı altında hizmet etmiş, daha sonra teşkilatlarımızdan kopmuş kardeşlerimize ulaşmaya özel önem veriyoruz.

"2023'Ü BİLE GÖREMEYECEKLER"

Ülkemizin 2023 hedeflerini hayata geçirebilecek tek vizyonun AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olduğu anlaşılmıştır. Bölgemizde yaşanan gelişmeler, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin kilit taşı olduğunu göstermiştir. Bu süreç, muhalefetin ve 28 Şubat ittifakının kendi menfaatlerinden başka hiçbir gayelerinin olmadığını ortaya çıkarmıştır. Coğrafyamız kan ağlarken, tüm dünya son yarım asrın en büyük ekonomi krizi ile uğraşırken 6 artı 1'li masanın tek derdi birbirlerine gol atmak, sosyal medyadan birbirlerine ayar vermek, laf yetiştirmektir. Milletimiz masayı kimin kurduğunu, kimin yönlendirdiğini, masada hangi kirli pazarlıkların döndüğünü gayet iyi biliyor. Vatandaşlarımız 6'lı masanın her gün bir yenisi patlayan entrikalarını bir pembe dizi gibi kimi zaman gülerek, kimi zaman da utanarak takip ediyor. Sürekli kavga eden, sürekli kapris peşinde koşan 28 Şubat ittifakı Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyeceklerdir.

VATANDAŞLARA VE GENÇLERE ÇAĞRI

Buradan tüm vatandaşlarımıza, özellikle gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum: Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım. Gelin son 20 yılda olduğu gibi ülkemize damgayı birlikte vuralım. Gelin ülkemizi 2053 ve 2071 vizyonuna birlikte ulaştıralım. Gelin ahdimizi tazeyelim, kalplerimizi birbine yeniden çok sıkı bir şekilde kenetleyelim.

MESCİD-İ AKSA'DAKİ GERİLİM

İsail'den görüştüğümüz her yetkiliye Kudüs'ün statüsüne dair hassasiyetimizi söyledik. Kudüs'te ve Filistin'in diğer bölgelerindeki zulme asla rıza göstermeyiz. İsrail'le siyasi-ekonomik ilişkilerimiz başkadır, Kudüs davamız başkadır.

PENÇE-KİLİT OPERASYONU

TSK, terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde işgal altında tuttuğu bölgeleri terör örgütünden tümüyle temizlemek için harekatına bir yenisini daha ekledi. Terör örgütünün üslenme ve hazırlık olarak kullandığı bölgelere kapsamlı operasyon başlattık. Harekat sırasında şehit olan 2 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kahraman askerlerimize başarılar diliyorum.

Harekatla amacımız hem Irak topraklarını terör örgütünün tasallutundan arındırmak hem de sınır güvenliğimizi garanti altına almaktır. Türkiye'nin tek amacının sınırlarının güvenliğini sağlamak olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biz içerde ne yaparsak yapalım ülkemize sızdırılan teröristlerin kökünü tam manasıyla kazıyamadık. Döktükleri kan sürekli arttı. Bir süre önce terörle mücadele konseptimizi değiştirdik. Terör örgütleriyle mücadelemizi doğrudan kaynaklarına, inlerine doğru genişlettik. Bu stratejinin etkilerini de kısa sürede gördük. Sızmaları ve kaçışları büyük ölçüde engelledik. Irak'ta terörle mücadelemize destek veren merkezi hükümet ve bölgesel yönetime teşekkür ediyoruz. Suriye'nin bir kısmında palazlanmaya hazırlanan terör örgütünün başını da er geç ezeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Yaptığımız operasyonlardan terör örgütü ve yandaşları dışında rahatsız olan kimse yoktur. HDP, terör örgütünün payandalığı dışında hükmi şahsiyeti olmadığını bir kez daha ispatlamıştır. İnşallah yakında Kandil diye bir yer kalmayınca bu parti görünümlü terör örgütü payandasının da varlık sebebi ortadan kalkacaktır.

"MÜJDELERİMİZİ BİRER BİRER MİLLETİMİZLE PAYLAŞIYORUZ"

Bizde riyakarlık yok, ne düşünüyorsak onu söylüyoruz. Böyle olunca savaşan tarafların bile itimatını, güvenini kazanan bir ülkeyiz. Elbette sıkıntılarımız, sancılarımız var. Hepsinin farkındayız, takip ediyoruz, üzerinde çalışıyoruz. Bunları da inşallah çözüme kavuşturacağız. Güney komşumuz Irak can imtihanını 2 milyonla, Suriye bir milyonla verdi. Şimdi Ukrayna aynı imtihanla yüzleşiyor. Terörle mücadelede imtihanımızı 40 bin canımızı toprağa vererek geride bıraktık. Yaşadığımız sıkıntılar şükürsüzlüğe, manevi isyana sürüklerse asıl felaketimiz işte o zaman başlar. Her karışında can ve mal güvenliğinin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Hamdolsun çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiği bir ülkede yaşıyoruz.

Türkiye'nin yarınını kurtaracak adımları atıyoruz. Hükümete geldiğimizden günden beri hep insanlarımızın gelirlerini arttırmanın peşinde olduk. Ne zaman bir sıkıntı ortaya çıksa ülkenin tüm imkanlarını insanlarımızın lehine seferber ettik. Salgın sürecinde yaptıklarımız ortadadır. Karadeniz'deki savaş ise küresel ekonomide yaşanmakta olan sarsıntıyı daha da derinleştirdi. Bize düşen önce birliğimize, beraberliğimize, 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sarılmaktır. Biz işimize bakıyoruz. İnşası süren eserleri tamamlayıp hizmete açıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün o muhteşem manzarası hala aklımızdadır. Müjdelerimizi birer birer milletimizle paylaşıyoruz.

YUVAM HESABI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bugün de yurt dışına yaşayan vatandaş ve dostlarımıza yönelik tasarruf hesabı ile ilgili yeni bir uygulamanın haberini duyurmak istiyorum. Yuvam adını verdiğimiz bu hesap kur koruması dahil içinde pek çok yeniliği barındıran bir araçtır. Yuvam hesabı döviz cinsinden yüzde 4 getiri garantisi veriyor. TL olarak açılacak hesaplar için oldukça yüksek ve tatminkar gelir vadeden bu hesaplar vatandaşlarımızı ülkeleriyle bağlarını canlı tutmayı hedefleyecektir.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ

Emekli bayram ikramiyesi Çalışma Bakanımızın dediği gibi 1100 TL olarak yatacak.

İYİ Parti'den istifa eden Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı.