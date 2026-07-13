LGS Tercih Kılavuzu 2026 MEB Tarafından Yayınlandı! LGS Tercihleri Ne Zaman Başlıyor, e-Okul Lise Tercihi Nasıl Yapılır? LGS Tercih Kılavuzu 2026 MEB Tarafından Yayınlandı! LGS Tercihleri Ne Zaman Başlıyor, e-Okul Lise Tercihi Nasıl Yapılır?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), lise eğitimi almaya hak kazanan yüz binlerce adayın heyecanla beklediği 2026 LGS tercih kılavuzunu resmi olarak erişime açtı. LGS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar ve veliler için kontenjanlar, yüzdelik dilimler ve lise taban puanlarının yer aldığı tercih robotu büyük önem kazandı. Geleceklerini şekillendirecek olan öğrenciler, başvurularını e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2026 LGS tercih dönemi ne zaman başlıyor? e-Okul üzerinden LGS lise tercihleri nasıl yapılır? İşte MEB'in yayımladığı takvim ve adım adım başvuru rehberi...

2026 LGS Tercih Dönemi Ne Zaman ve Son Gün Hangisi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan resmi takvime göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercih süreci 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla başladı. Adayların listelerini elektronik sisteme girerek onaylatmaları için son gün ise 24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 17.00 olarak açıklandı.

Yapılan başvuruların ardından LGS yerleştirme sonuçları ve liselerde boş kalan kontenjanlar, 5 Ağustos 2026 tarihinde "meb.gov.tr" internet adresinden kamuoyuna duyurulacak.

Adım Adım LGS Tercih Rehberi: Lise Tercihleri Nasıl Yapılır?

LGS kapsamında yapılacak lise tercih işlemleri, bakanlığın e-Okul.meb.gov.tr adresi üzerinden ya da herhangi bir ortaokul müdürlüğüne müracaat edilerek tamamlanabilir. Sisteme girilen listelerin geçerli sayılması için mutlaka bir ortaokul müdürlüğüne onaylatılması gerekmektedir. Okul onayı bulunmayan başvurular geçersiz kabul edilecektir.

Tercih döneminde öğrencilerin karşısına 3 farklı ekran çıkacak ve toplamda en fazla 20 okul seçilebilecektir. Sistem şu sıralamayla işlemektedir:

1. Adım: Yerel Yerleştirme Tercihi (Zorunlu)

Sınava girmiş olsun ya da olmasın tüm öğrencilerin ilk olarak ikamet adresine uygun yürütülen yerel yerleştirme ekranından seçim yapması şarttır. Bu ekrandan en fazla 5 okul seçilebilir ve ilk 3 okulun adayın kendi kayıt alanından olması zorunludur. Yerel yerleştirme listesi oluşturulmadan diğer ekranlara geçiş yapılamaz.

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2. Adım: Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okullar

Yerel yerleştirme listesini kaydeden ve LGS puanı bulunan adaylar, bu alandan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerini tercih edebilirler. Öğrencilerin bu ekrandan en fazla 10 okul seçme hakkı mevcuttur.

3. Adım: Pansiyonlu Okullar Tercihi

Adaylar, istemeleri durumunda pansiyonlu okullar bölümünden de en fazla 5 okul ekleyerek listelerini 20 okula tamamlayabilirler.

e-Okul Tercih Ekranındaki Renklerin Anlamı Nedir?

Yerel yerleştirme ekranında okulların yanında bulunan renk kodları, öğrencinin ikametgah durumuna göre şu anlamları taşır:

Yeşil Renk: Öğrencinin adresine kayıtlı olan ve öncelikli yerleşebileceği "Kayıt Alanındaki" okulları gösterir.

Mavi Renk: Adrese yakın olan "Komşu Kayıt Alanındaki" okulları ifade eder.

Kırmızı Renk: Öğrencinin bulunduğu bölgenin ve komşu alanların dışındaki il içi veya il dışı diğer okulları belirtir.

Merkezi ve Yerel Yerleştirme Kriterleri Neler?

Merkezi Yerleştirme: Sınavla öğrenci alan okullara yerleştirmeler puan üstünlüğüne göre yapılır. Puanların eşit olması halinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) yüksekliği, 8, 7 ve 6. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanları (YBP), 8. sınıftaki özürsüz devamsızlık gün sayısının azlığı, tercih sırası önceliği ve son olarak doğum tarihine göre yaşı küçük olan aday öncelik kazanır.

Yerel Yerleştirme: Adrese dayalı sistemde sırasıyla ikamet adresi, Okul Başarı Puanı (OBP) ve özürsüz devamsızlık azlığı kriter alınır. Eşitlik sürerse sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıf yıl sonu başarı puanlarına bakılır.

2026 MEB LGS Tercih, Nakil ve Kontenjan Takvimi

İlk yerleştirmede bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreçleri iki dönem halinde yürütülecek. İşte önemli tarihler: