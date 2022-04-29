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Cumhurbaşkanı Erdoğan Umre ziyaretini gerçekleştirdi

Suudi Arabistan ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Umre ziyareti gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmî törenle karşılandıktan sonra bir dizi görüşme ve iki günlük seyahati kapsamında Kabe'ye de giderek umre ziyaretini gerçekleştirdi.

29.04.2022 - 10:16 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan Umre ziyaretini gerçekleştirdi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti ile iki günlük ziyaret için Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabe'ye Umre ziyareti yaptı.

KRAL SELMAN'IN DAVETİYLE 2 GÜNLÜK SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Umre ziyaretini gerçekleştirdi

Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un ardından Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

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