Cumhurbaşkanı Erdoğan Umre ziyaretini gerçekleştirdi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti ile iki günlük ziyaret için Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabe'ye Umre ziyareti yaptı.

KRAL SELMAN'IN DAVETİYLE 2 GÜNLÜK SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitti.

Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un ardından Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.