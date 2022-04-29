Cumhurbaşkanı Erdoğan Umre ziyaretini gerçekleştirdi
Suudi Arabistan ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Umre ziyareti gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmî törenle karşılandıktan sonra bir dizi görüşme ve iki günlük seyahati kapsamında Kabe'ye de giderek umre ziyaretini gerçekleştirdi.
29.04.2022 - 10:16 |
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti ile iki günlük ziyaret için Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabe'ye Umre ziyareti yaptı.
KRAL SELMAN'IN DAVETİYLE 2 GÜNLÜK SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitti.
Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un ardından Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.