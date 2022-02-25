Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO daha karalı bir adım atmalıydı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi" dedi.

Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan bu akşam gerçekleştirilecek NATO Zirvesi konusunda, "Yapılmamış bir toplantıdan ne gibi mesajlar çıkacağını söylemek her halde doğru olmaz. Saat 17.00'de toplantımızı yapacağız. Bu toplantıda liderlerin kanaatlerini göreceğiz. Onların kanaatlerinin yanında bizim bugüne kadar NATO'nun tavrıyla alakalı tavrımız çok net, açıktı. Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. NATO'nun daha kararlı bir adım atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Genel Sekreter Stoltenberg ile yaptığımız net görüşmelerimiz var. Bu görüşmelerde de NATO'nun tavrı konusunda belirlediğimiz tavrımızı da onlara iletmiştik. Bugünkü toplantıda da tüm liderlerin duruşunu görerek biz de kendilerine duruşumuzu açıklayacağız" dedi.

Erdoğan, Ukrayna'daki Türklerin tahliyesiyle ilgili, "Dışişleri Bakanlığımız açıklamayı yaptı. Gerek büyükelçiliğimiz gerek başkonsolosluğumuz her türlü adımı atmaya hazır. Hava taşımacılığı noktasında şu anda durum pek güvenli değil. Onun için karadan güvenli bölgelerden taşıma işlemlerini gerek büyükelçiliğimiz, gerek başkonsolosluklar yardımcı olmak suretiyle yapıyorlar ve bu konuda da oradaki vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin büyükelçilik ve başkonsolosluğa müracaat etmek suretiyle iletişimi kurmaları konusunda açıklamalarımızı yaptık" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Şu anda AB ve batı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler. Hepsi Ukrayna'ya bol bol nasihat çekiyor. Bu nasihatle bir yere varmak mümkün değil. Ne yaptınız, ne yapıyorsunuz, ne yapacaksınız? Attığınız bir adım var mı? Buna baktığımız zaman atılan herhangi bir adım yok. Bugünkü NATO zirvesini bu konuda ne gibi adımlar atıyorsunuz veya atacağız bunu konuşacağız. Yoksa bol bol nasihat çekmek, bol bol kınamak böyle bir adeta Karagöz-Hacivat cümbüşüne bu işi döndürmemek gerekir. Bu konuda da bugüne kadar bol bol nasihat çeken batı, şu anda da hala bu nasihatlerine devam ediyor. Temenni ederim ki bugünkü NATO Zirvesi daha kararlı bir duruş ortaya koymak suretiyle, çünkü AB üyesi ülkelerin hemen hemen tamamına yakını NATO ülkesi ama hala bir duruş, bir kararlılık ortaya konmayınca bu tabi Zelenski'nin de ifadesiyle 'sadece bize nasihat veriyorlar, herhangi bir destek vermiyorlar' dediği gibi bir duruş ortaya koyuyor ki bu ne dostluğa ne dayanışmaya sığmaz" değerlendirmesinde bulundu.