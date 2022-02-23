GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüşecek
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüşecek
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüşecek. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Putin ile Türk mevkidaşı Erdoğan’ın bugün telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı.

23.02.2022 - 15:17 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu.

Peskov gelen bir soru üzerine 'Evet, böyle bir görüşmenin planlandığı doğru' yanıtını verdi.

Görüşme, Rusya’nın Ukrayna’dan ayrılan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıması ardından Putin ile Erdoğan’ın gerçekleştirecekleri ilk görüşme olacak.

Afrika ziyareti dönüşü gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Rusya-Ukrayna gerilimi ile ilgili, ‘NATO tavrını belirlemeli, ne yapacaksa yapmalıdır.’ demişti.

‘Herkes sadece laf yapıyor, iş yapan yok’ eleştirisinde bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı;
'Ülkemizin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne verdiği önemi, telefonla görüştüğüm Sayın Zelenski’ye de ifade ettim. Minsk anlaşmalarını açıkça ihlal eden hiçbir girişimi kabul etmediğimizin, etmeyeceğimizin de altını çizdim.

Krizin daha fazla büyümeden diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu söyledim. Karadeniz’in güvenlik ve istikrarını tehdit eden mevcut durumu önümüzdeki günlerde NATO müttefiklerimizle de istişare edeceğiz ki bugün NATO Liderler Zirvesi’ni video konferansla gerçekleştireceğiz. Temennimiz, Karadeniz’den komşumuz Rusya ve Ukrayna’nın bir an önce müzakere masasına dönmeleridir.'

'Tabii bizim Türkiye olarak Kırım’daki tavrımız ne olduysa, buralarda da tavrımız aynı oldu. Nitekim yaptığımız açıklamayla da Ukrayna’nın toprak bütünlüğü noktasında tavrımızı ortaya koyduk ve Rusya’nın bu takındığı tavrı reddettiğimizi bildirdik' diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etmişti;

'Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir görüşmeniz olmuştu zaten Ukrayna’da. Zelenski de Türkiye’nin arabuluculuğuna hevesliydi, açıkça söylemişti “Türkiye’yi arabulucu olarak istiyoruz” diye. Sizin bunun yanında Putin ile de güçlü bir temasınız var, ikili ilişkiniz çok güçlü. Bu süreçte Putin ile ilişkilerde bir aksama olur mu? Bir de kamuoyunun merak ettiği bir durum var, o da Rusya ve Ukrayna arasındaki olayda kısa ve orta vadede Türkiye herhangi bir zarara uğrar mı?

GÜNCEL HABERLER

İngiltere’den Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi

İngiltere’den Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi

4 tanesi 50 TL’ye satılıyor! Eriğe yoğun ilgi: Kargoyla hamilelere gönderiliyor

4 tanesi 50 TL’ye satılıyor! Eriğe yoğun ilgi: Kargoyla hamilelere gönderiliyor

Rusya, Ukrayna'daki diplomatların tahliyesine başladı

Rusya, Ukrayna'daki diplomatların tahliyesine başladı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İngiltere’den Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi

İngiltere’den Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi

Sıradaki Haber
Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Destek Komutanlığı işçi alacak!

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Destek Komutanlığı işçi alacak!

Sıradaki Haber
4 tanesi 50 TL’ye satılıyor! Eriğe yoğun ilgi: Kargoyla hamilelere gönderiliyor

4 tanesi 50 TL’ye satılıyor! Eriğe yoğun ilgi: Kargoyla hamilelere gönderiliyor

Sıradaki Haber
İbrahim Tatlıses'in kazandığı alışveriş merkezi ihalesi iptal edildi

İbrahim Tatlıses'in kazandığı alışveriş merkezi ihalesi iptal edildi

Sıradaki Haber