Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin saat 18.30'da yapılacağı bildirildi.
19.04.2022 - 11:41 |
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog’la bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyledi. AK Parti MYK toplantısında konuşan Erdoğan’ın “Her zaman olduğu gibi Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir” ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Erdoğan, Herzog’a “Türkiye ile ilişkilerin gerçekten güzel olmasını, iyiye gitmesini istiyorsanız kırmızı çizgimize saygı göstermelisiniz” diyeceğini söyledi.