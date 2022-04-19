GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog ile görüşecek
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog ile görüşecek
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin saat 18.30'da yapılacağı bildirildi.

19.04.2022 - 11:41 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog’la bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyledi. AK Parti MYK toplantısında konuşan Erdoğan’ın “Her zaman olduğu gibi Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Erdoğan, Herzog’a “Türkiye ile ilişkilerin gerçekten güzel olmasını, iyiye gitmesini istiyorsanız kırmızı çizgimize saygı göstermelisiniz” diyeceğini söyledi.

GÜNCEL HABERLER

Emeklilerin bayram ikramiyeleri belli oldu! Bakan resmen açıkladı...

Emeklilerin bayram ikramiyeleri belli oldu! Bakan resmen açıkladı...

Japonya'dan Ukrayna'ya kimyasal koruyucu giysi yardımı

Japonya'dan Ukrayna'ya kimyasal koruyucu giysi yardımı

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir MİG-29 savaş uçağı düşürdük

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir MİG-29 savaş uçağı düşürdük

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Bakan Vedat Bilgin açıkladı!

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Bakan Vedat Bilgin açıkladı!

Sıradaki Haber
Japonya'dan Ukrayna'ya kimyasal koruyucu giysi yardımı

Japonya'dan Ukrayna'ya kimyasal koruyucu giysi yardımı

Sıradaki Haber
Maskeler kalkıyor mu? Kapalı alanda, toplu taşımada, okullarda maske takma zorunluluğu (maske yasağı) kalktı mı? Gözler Fahrettin Koca açıklamasında!

Maskeler kalkıyor mu? Kapalı alanda, toplu taşımada, okullarda maske takma zorunluluğu (maske yasağı) kalktı mı? Gözler Fahrettin Koca açıklamasında!

Sıradaki Haber
Tütün ÖTV oranı! Sarmalık kıyılmış tütünde ÖTV oranı ne kadar oldu, kıyılmış tütün fiyatları artacak mı?

Tütün ÖTV oranı! Sarmalık kıyılmış tütünde ÖTV oranı ne kadar oldu, kıyılmış tütün fiyatları artacak mı?

Sıradaki Haber