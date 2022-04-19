Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog’la bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyledi. AK Parti MYK toplantısında konuşan Erdoğan’ın “Her zaman olduğu gibi Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Erdoğan, Herzog’a “Türkiye ile ilişkilerin gerçekten güzel olmasını, iyiye gitmesini istiyorsanız kırmızı çizgimize saygı göstermelisiniz” diyeceğini söyledi.