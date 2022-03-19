Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Köprüsü yapımında çalışan personelle telefonda konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale'de dün açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında görev alan personelle, Lapseki şantiyesindeki kahvaltıda buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplantıya, Bakan Karaismailoğlu aracılığıyla telefonla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilere hitaben yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Sizlerin, dün yaşadığımız o mutlu günün ardından böyle bir kahvaltılı sohbette bir araya gelmenizden ayrıca memnun oldum. Tabii ki bu arada gerek Bakanımız Adil Bey, gerekse yüklenici firmaların yöneticileri, sahipleri, gerekirse mühendisinden mimarına, bunun yanında tüm işçi kardeşlerim hepiniz hakikaten çok farklı bir özveriyle bu eseri meydana getirirken, bir tarih yazdınız ve yazdığınız bu tarihle de 10 yıllar sonra da inşallah anılacaksınız. Köprünün üzerinden bir yakadan diğer yakaya geçmek suretiyle oradaki güzelliği yaşadım, oradaki güzelliği gördüm ve burada sizlerin korkusuzca emeğiniz her türlü takdirin üzerindedir. Sizleri şahsım, ailem, milletim adına tebrik ediyorum, kutluyorum. Sizlere de tüm ailenizle birlikte mutluluklar diliyorum. Allah yar, yardımcımız olsun diyorum, hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Sağ olun, var olun."

'VATAN SEVGİSİ EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ'



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hayata geçirdiği en prestij projelerinden biri olarak niteleyerek, binlerce çalışanla köprüyü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nu başarıyla tamamladıklarını söyledi. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın hizmetine yakışır bir eser kazandırmanın haklı gururunu ve mutluluğunu paylaştıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Bu dev projenin çeşitli kademelerinde birlikte yol aldık, mesai harcadık, alın teri döktük. Karşılaşılan zorlukları birlikte aştık ve bu muazzam eseri omuz omuza hep birlikte tamamladık. Aranızda Kömürhan Köprüsü, Avrasya Tüneli, Ovit Tüneli, Osmangazi ya da Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi diğer binlerce projelerimizde emeği olan arkadaşlarımız da var. Bu emeklerin, dev eserler olarak ülkemize döndüğünü bizler çok iyi biliyoruz ve görüyoruz. Sizler de kendinizle gurur duyun. Bizler, bu çalışmalarımız için azmimizi yalnızca kas gücümüzden, akıl gücümüzden almadık. Vatan sevgisi en büyük motivasyonumuz oldu. Biliyorduk ki yapılan her yeni yol, akarsular gibi, geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, ticaret, kültür, turizm ve sanatına can katacak. Biliyoruz ki güvenli, hızlı ve kolay ulaşım, ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli altyapısını hazırlayacak. Biliyoruz ki ekonomimiz işte bu yatırımlarla büyüyecek. Büyüyen ekonomi de 'kendine yeten, dünyada lider, milli bağımsızlığı sarsılmaz Türkiye' demektir. İşte biz, burada ve diğer tüm projelerimizde bunun için çalıştık, buna hizmet ettik. O nedenle bir kez daha sizleri sarf ettiğiniz üstün çaba için kutluyorum" dedi.

ÇOCUKLARIN GELECEĞİNE YAPILAN YATIRIMLAR

Gerçekleştirilen projeleri ekonomik, sosyal ve kültürel etkileriyle çocukların geleceğine yapılan yatırımlar olarak değerlendiren Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin son 20 yılında ulaştırma ve iletişim alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde birçok başarıya imza atıldığını belirtti. Bakan Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hiç şüphesiz 1915 Çanakkale Köprüsü, Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen en müstesna, prestij projelerinden biri oldu; 'en'lerin, 'ilk'lerin ve rekorların projesi olarak, ülkemizin simge yapılarından birine dönüştü. Mimari tasarımı ve teknik özellikleriyle yüzyılın en şanlı destanını bugünlere taşıdı. Ata mirasına en doğru şekilde sahip çıkan bir abide, Çanakkale'nin yakut gerdanlığı olarak dünyada parladı. Biliyoruz ki bu başarı, büyük, güçlü Türkiye hedefine inanarak, tutkuyla kenetlenerek ve özveriyle inşa edilmiş bir takım ruhuyla gerçekleşti. Sizler de bu ruhu yakalayan ve büyük işler başaran bir ailenin üyelerisiniz. Çalışmalarınızda çok sıkı bir gayret gösterdiğinizi çok iyi biliyoruz. Projemizin 1,5 yıl önce bitirilmesi, bunun en güzel kanıtıdır. İleride, 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden geçerken çocuklarınıza, torunlarınıza 'Ben bu köprünün yapımında çalıştım, bu köprünün her aşamasında emeğim, katkılarım var' diyeceksiniz. Bunu gururla hep birlikte söyleyeceğiz. Milletimiz sizlere minnettardır. Her türlü fedakarlık ve özveriyi gösterdiği, ciddiyetle ve başarıyla çalıştığı için emeği geçen herkese teşekkür ederim."

ŞEHİT MEZARLARINA KARANFİL BIRAKTI

Çalışanlarla kahvaltı yapan Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından helikopter alanında işçilerle hatıra fotoğrafı çekildi. Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki şantiyesindeki programının ardından Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Şehitler Abidesi'nde sembolik şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Meçhul Asker Anıtı'nda okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti. Bakan Karaismailoğlu'na, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de temsili 57'nci Alay Sancağı hediye etti. Bakan Karaismailoğlu, Şehitler Abidesi'ne ziyaret gelen halkla ve öğrencilerle de hatıra fotoğrafı çektirip, ardından kara yoluyla İstanbul'a gitti.