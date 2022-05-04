CHP'li Öztunç: Recep Tayyip Erdoğan mülteci sorununu çözemez

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, partisinin Kahramanmaraş İl Teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Parti binasında gerçekleşen programda Ali Öztunç, İl başkanı Esat Şengül ile ilçe başkanları, parti yönetimi ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Daha sonra gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'En yardımsever ülkeyiz' şeklinde bir açıklama yaptığını ancak gerçeğin farklı olduğunu söyledi. Öztunç, "Kime yardımsever? Suriyelilere yardımsever, Afganistanlıya, Iraklıya yardımsever. Dışarıya yardımseversin, içeriye? İşçiye yardımsever değilsiniz, çiftçiye, asgari ücretliye, doktora, polise, memura, emekliye yardımsever değilsiniz, dışarıya yardımseversin. Dışarıya yardımsever, içeriye bihaber. Millet 1 lira daha ucuz ekmek almak için halk ekmek kuyruklarında sıra bekliyor. Sonra lafa gelince 'Şükretmeyi bilin. Ne bu tatminsizlik, şükürsüzlük?' Sayın Erdoğan, vatandaşa 'Şükret' diyorsun, 'Dişini sık. Yarım kilo kıyma ye, domatesi taneyle alın' diyorsunuz. Peki, sizinkiler ne olacak? İşte Kahramanmaraş'ta AK Parti'nin iftarını gördük. Kuş sütü eksik. Millete gelince yemeyin içmeyin, siz saraylarda, yatlarda, hanlarda hamamlarda zevki sefa içerisinde. Tayyip Erdoğan ve ekibi keyif çatıyor, millet ekmek bulamıyor" diye konuştu.

'BUGÜNE KADAR NİYE BEKLEDİN?'

Mültecilerle ilgili sorunu çözecek tek partinin de CHP olduğunu belirten Ali Öztunç, şöyle devam etti:

"Mültecilerle ilgili sorunu çözeceğiz 2 yıl içerisinde. Recep Tayyip Erdoğan bu sorunu çözemez, çünkü yaratıcısı Tayyip Erdoğan. Bu sorunu Türkiye'nin başına bela eden isim Tayyip Erdoğan'dır. Gelenleri görüyorsunuz İstanbul'da, sahil kasabalarında hareketlerini, yaptıklarını. Türkiye'nin demografisini, sosyolojik yapısını, aile kültürünü bozuyorlar, insanların ekmeğini alıyorlar ellerinden. Türk milleti çalışıyor, onlar keyif yapıyor. Türk askeri onların vatanını korumaya çalışıyor, onlar Türkiye'de keyif yapıyorlar, geziyorlar, tozuyorlar, bir de bizim toplumumuza laf edip videolar çekiyorlar utanmadan. Kimseye düşman değiliz, bir ırkçılık değil bu. Şüphesiz ki bunlar savaş mağduruydu, geldiler sığındılar, misafir oldular. Ama yeter kardeşim, misafir ev sahibini kovuyor artık. "