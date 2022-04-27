CHP lideri Kılıçdaroğlu resti çekti! 'Yolunuz açık olsun'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün grup toplantısında söylediği sözlere açıklık getirdi. Kılıçdaroğlu , "Sorunun çözülmesinin tek yolu var demokratik yollarla sandığın gelmesi o nedenle bütün arkadaşlarıma söyledim eğer bunu istiyorsanız yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyurun gelin beraber yürüyeceğiz eğer hayır biz mevcut düzenden memnunuz diyorsanız yolunuz açık olsun." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN DÜNKÜ AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu, “Yoksulların biriken öfkesini görüyor musun? Ben bebeklerin ağlamalarından uyuyamıyorum. Bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır diyor. Bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum, çift sözüm var. Önde çatışma ne kadar sert olursa, zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Ben o yoksulluğa muhtaç edilen çocuklar için mücadele ediyorum. Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin açıkça ve net söylüyorum. Pes etmeyeceğim, durmayacağım. İçimde bu halk için biriktirdiğim büyük bir kavga var. Yol arkadaşlarımızla beraber yapacağız.



Çocukları etten sütten mahkum bırakanlarla kavga edeceğiz. Kira ile, enflasyon ile kavga edeceğiz. Uyuşturucu baronları ile iş tutanlarla kavga edeceğiz. Yargıyı siyasetin emrine verip kendi insanımızı rehin tutanlarla kavga edeceğiz.” demişti.