Bakan Kurum, Elazığ'da depremzedelerle iftar yaptı

Elazığ'a gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valilikte düzenlenen İl Değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada 24 Ocak 2020'de Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ'da 37, Malatya'da da 4 olmak üzere toplam 41 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Türkiye olarak yasa boğulmuştuk. Depremden sonra toplam 24 bin 900 konut yapımı planlandı. Elazığ ve Malatya'da toplamda 36 bin konut yapılarak Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem dönüşümlerini yapmış olduk. Elazığ içinde çok önemli bir deprem dönüşümünü gerçekleştirdik. Aynı zamanda belirlemiş olduğumuz rezerv alanlarda da yeni uydu kentlerin yapımını tamamlamış olduk. Bu çerçevede konutlarımızın büyük kısmını teslim ettik. Etaplar halinde de teslim sürecimiz devam ediyor" diye konuştu.

'ÖDEMELER 18 YIL EŞİT TAKSİTLE OLACAK'

Vatandaşlarımızın kentsel dönüşümün ödemelerinin nasıl olacağıyla ilgili bir beklentileri olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Onu da bugün yapmış olduğumuz istişarelerde hep birlikte karar vermiş olduk. Ödemeleri Eylül 2022 itibariyle başlayacak ve faizsiz bir şekilde 18 yıl eşit taksitle ödemelerini gerçekleştiriyor olacaklar. Bu da deprem dönüşümünde vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına attığımız bir adımdı. Hak sahibi olamayanlar yine 2'nci evi olanlar gibi problemler vardı. O günkü yapmış olduğumuz istişarelerde böyle bir çözümü bulmuştuk. Bu çerçevede de aslında büyük bir dönüşümü gerçekleştirmiş olduk. Biz her afete sayın bakanımızla, bütün ekibimizle gidiyoruz. Allah'a şükür hiçbir afetin altında Türkiye Cumhuriyeti Devleti kalmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde vatandaşımızla birlik, beraberlik ruhu içerisinde bu çalışmaları yürüttük. Allah'ın izniyle bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Biz Elazığ'a, Malatya'ya geldiğimizde ya da Antalya'ya, Giresun'a, Kastamonu'ya gittiğimizde artık kendi memleketimize gitmiş gibi hissediyoruz. Burada aylarca, günlerce kaldık. Sağ olsunlar onlar da bizi bağırlarına bastılar. Bugün büyük bir coşkuyla heyecanla bizi karşıladılar. 24 Ocak'ta çektiğimiz acının, hüznün yerine mutluluğa hep birlikte şahit olacağız" ifadelerini kullandı.

'PEŞİ SIRA GELEN AFETLERLE BÜYÜK BİR SINAMADAN GEÇTİK'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, peşi sıra gelen afetlerle hem ülkemizin hem de insanlarımızın büyük bir sınamadan geçtiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Acılar yaşadık, sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Vatandaşımızın bu süreçlerden sonra beklediği, devletimizin kendine el uzatmasıydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade, bize verdiği talimatlar ve tüm paydaşlarımızla, tüm arkadaşlarımızla her an her meseleyi takip etme konusunda ortaya koyduğu duyarlılık elbette ki bize ayrı bir güç verdi. Sonra sıkıntılar olmadı mı? Özellikle afette her meselenin kendine ait oluşturulabilecek farklı bir çözümü söz konusu. Ev yapılamayacak yerlerde evler yaptık. Vatandaşımızın devlete olan itimatının, güveninin sarsılmamasına yönelik adım ortaya konuldu. Elazığlı, Malatyalı hemşerilerimiz kışın ortasında çok zor günler geçirdiler ama el birliğiyle bu atlatıldı. O zorluğun atlatılması diğer karşı karşıya kaldığımız afetlerde bize öğretici oldu. Hem kısmen bize güven verdi, cesaret verdi hem devletin el birliğiyle tüm kurumlarıyla ortaya koyduğu süreç bize ciddi bir öğreticilik ortaya koydu. Afetlerin acı tecrübeleri var ama afetlerin şöyle bir sonucu da var; şehirler yenileniyor. Altyapısıyla yenilenmiş oluyor, binalar yeniliyor. Yeni dönemin hem imar ve inşa açısından hem de ihya açısından modelleri de ortaya çıkmış oluyor. Bir afet konutu değil, orta üst diyebileceğimiz donanımla olabilecek bir konut yapımıyla ve modeliyle karşı karşıya kaldık. Bu da Türkiye'nin geldiği noktanın, seviyenin neresi olduğunu göstermektedir. Elazığ’la ilgili Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat; 'Biz vatandaşımıza model ve örnek bir konut yapacağız' oldu. O konutlar bundan sonrası için de örnek teşkil edecek. Şehirlere bir de karakter kazandırıyor. Biz tamamlayalım, afet konutlarını bitirelim diye bir anlayış ortaya konulmadı. Hem vatandaşımıza yakışır hem de devletin elini uzatmasıyla birlikte ortaya konulacak konutlar o şehre bir mimarı üslup kazandırıyor."

Bakan Kurum ve Soylu, toplantının ardından kentsel dönüşüm yapılan Mustafapaşa, Rüstempaşa ve Sürsürü Mahallelerinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu daha sonra kentten ayrılırken, Bakan Kurum Abdullahpaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

‘DEPREMİN ARDINDAN HİÇBİR KARDEŞİMİZİ AÇ DA AÇIKTA BIRAKMADIK’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Abdullahpaşa Mahallesi’nde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. İftarın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Bakanlıklarımız, AFAD, Jandarma, UMKE, Kızılay, Kentsel Dönüşüm ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle, TOKİ ve İller Bankamızla, Sürsürü’nün, Mustafapaşa’nın, Rüstempaşa’nın, Abdullahpaşa’nın sokaklarından, caddelerinden 1 ay boyunca ayrılmadık. Bir enkaz alanından bir diğerine, depremzede kardeşlerimizle birlikte koştuk. Şu anda iftarımızı yaptığımız Abdullahpaşa’nın sokakları, binaları, şu duvarları şahittir; ne zaman bir sokağın köşesini dönsek, acaba oradan bir güzel haber alabilir miyiz umudunu yaşadık. Ne zaman ekiplerimiz ‘sessizlik’ diye bağırsa, kalbimiz birisi bulunur diye heyecanla çarptı. Hamdolsun, şehrin tamamında arama-kurtarma, hasar tespit ve yıkım çalışmalarımızı hep birlikte tamamladık. O bir ay boyunca Türkiye, büyük bir aile oldu. Depremin ardından hiçbir kardeşimizi aç da, açıkta bırakmadık. Cumhuriyet tarihimizin en hızlı ve en kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasını, Elazığ ve Malatya’mızda başlattık. Yeşil alanlarıyla, spor salonlarıyla, parklarıyla, geniş otoparklarıyla, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, yeni yaşam alanlarıyla yeni Elazığ’ı hep birlikte imar, inşa ve ihya ettik. Elazığ ve Malatya’da toplam 36 bin yeni yuva ve işyerimizin inşa çalışmalarında artık son aşamaya geldik. İlk etapta 7 ay gibi kısa bir sürede tamamladığımız 8 bin yuvamızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, depremzede kardeşlerimize, sizlere teslim ettik. Kalan konutlarımızı da etaplar halinde teslim ederek, tek bir afetzede kardeşimizi dahi evsiz bırakmadık.”

‘TÜRKİYE ARTIK VATANDAŞLARINI AFETLERE TESLİM ETMİYOR’

Türkiye’nin artık vatandaşlarını depremlere, sellere, yangınlara, afetlere teslim etmediğini söyleyen Bakan Kurum, "Artık enkaz altında kalan bir Türkiye yok. Elazığ’a seçimden seçime gelenler, afet anında vatandaşın yanında olmayanlar, milletin ihtiyaç duyduğu zamanda telefonlarına ulaşılamayanlar milletin gönlünde mahkum olmuşlardır. Erdoğan’ın liderliğinde hem 2023 hem de 2024’te sizlerle birlikte Elazığ’ın gakkoşları ile birlikte şehrimizi, ülkemizi, medeniyetimizi ileri taşımaya aşkla, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz. Bu ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan, başkomutanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a kast edenlere, onu tehdit edenlere diyoruz ki; milletin iradesine tehdit sökmez. Bu millet, Recep Tayyip Erdoğan’a düşmanlık eden tüm hadsizlere, küheylanlık yapanlara, PKK sevicilerine, Avrupa ülkelerine ‘harekete geçin’ diye yalvaranlara, devleti hedef gösterenlere, şehit cenazelerinde gülüşenlere, bu iflah olmaz güruha her fırsatta tokadı vurmuş, bundan sonra da vuracak ve yere serecektir. Tarihin seyrini, her zaman olduğu gibi yine kendini bilmez üç beşi değil, çok çalışanlar değiştirecek. Evelallah çok çalışacağız. Recep Tayyip Erdoğan’ı 2023’te yeniden başkan yapacağız" diye konuştu.