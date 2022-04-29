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SiyasetBakan Kurum’dan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden kişilerin ailelerine taziye ziyareti
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Bakan Kurum’dan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden kişilerin ailelerine taziye ziyareti

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi’nde hayvan foseptik çukurunda oluşan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden İlkay Altındal ve Tuncay Altındal kardeşler ile Taner Karaçin ve Kenan Can’ın ailelerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum taziye ziyaretinde ulundu.

29.04.2022 - 01:54 | | İHA
Bakan Kurum’dan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden kişilerin ailelerine taziye ziyareti

Geçen yıl Muğla'daki orman yangınında evlerini kaybeden vatandaşlar için Bakanlık tarafından yapılan ve tamamlanmak üzere olan evleri incelemek için Muğla’ya gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla programında Menteşe Kafaca Mahallesinde havyan fosseptik çukurunda zehirlenme sonucu yaşamını yitirenlerin ailelerini taziye ziyaretinde bulundu.
Vali Orhan Tavlı, Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir’in de eşlik ettiği taziye ziyaretinde önce Taner Karaçin’in ailesini taziye ziyaretinde bulunan Bakan Kurum, ardından İlkay Altındal ve Tuncay Altındal Kardeşlerin ailelerini ziyaret etti. Bakan Kurum son olarak işletme sahibi Kenan Can’ın acılı ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ziyarette yaşamını yitiren 4 vatandaş için Kur-an’ı Kerim okundu ve dua edildi.

Bakan Kurum’dan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden kişilerin ailelerine taziye ziyareti

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