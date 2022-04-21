Bakan KasapoÄŸlu iftarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrencilerle yaptÄ±: GenÃ§liÄŸe olan desteklerimiz hÄ±zla devam edecek

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak Ã¼zere Erzurum'a geldi. Erzurum BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Sekmen'i ziyaret eden Bakan KasapoÄŸlu Ã§alÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda bilgi aldÄ±ktan sonra AK Parti Ä°l teÅŸkilatÄ±nda partililerle buluÅŸtu. Burada kÄ±sa bir aÃ§Ä±klama yapan Bakan KasapoÄŸlu, "Erzurum'un genÃ§lik ve spor alanÄ±nda deÄŸer verilen bir ÅŸehir oldu. BugÃ¼ne kadar genÃ§lik ve spor yatÄ±rÄ±mlarÄ± konusunda Erzurum'u nasÄ±l daha yukarÄ± taÅŸÄ±rÄ±z diye mÃ¼cadele verdik ve bundan sonra da Ã§aba katmaya devam edeceÄŸiz. KÄ±ÅŸ sporlarÄ±nda artÄ±k Erzurum bir marka ÅŸehir ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l okul sporlarÄ±yla ilgili uluslararasÄ± spor organizasyonunu ÅŸubatta Erzurum'da gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. Erzurum, her ÅŸeyin en gÃ¼zeline ve iyisine layÄ±k" diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye genelindeki yurtlarÄ±n 750 bine yakÄ±n Ã¶ÄŸrenciyi yuva sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda baÄŸrÄ±na bastÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden KasapoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"GenÃ§lerimiz bizim umudumuz. Gerek GenÃ§lik Merkezlerimiz gerekse de genÃ§liÄŸe olan desteklerimiz Erzurum'da hÄ±zla devam edecek. TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir tarafÄ±nda yurtlarmÄ±z, 750 bin Ã¶ÄŸrencimizi yuva sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±yla baÄŸrÄ±na basÄ±yor. Yurt alt yapÄ±mÄ±zdan GenÃ§lik Merkezi alt yapÄ±sÄ±na, GenÃ§lik Merkezinden genÃ§lik kamplarÄ±na kadar Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z ilÃ§e sathÄ±nda da devam edecek. Tabii TÃ¼rkiye'nin vizyonu var. Ã‡Ä±tayÄ± yukarÄ± taÅŸÄ±ma ve bu anlamda hakikaten her geÃ§en gÃ¼n her alanda olduÄŸu gibi hem genÃ§likte hem sporda daha Ã¶nde olmak. Biz de bu vizyona layÄ±k olmak iÃ§in bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi iÅŸ birliklerimizi gerek yerel yÃ¶netimlerimizle ve gerekse diÄŸer kurum, kuruluÅŸlarla inÅŸallah bir sinerji oluÅŸturma mantÄ±ÄŸÄ±yla devam ettireceÄŸiz."

KonuÅŸmasÄ±nda 2023'te yapÄ±lacak seÃ§ime de deÄŸinen KasapoÄŸlu, "Bu kutlu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ze SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n liderliÄŸinde AK kadrolarla Cumhur Ä°ttifakÄ±'yla inÅŸallah 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarÄ±mÄ±z iÃ§in durmadan, yorulmadan omuz omuza devam edeceÄŸiz. Ve bu Ã§erÃ§evede tabii 2023 seÃ§imleri, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki en Ã¶nemli hedeflerimizden bir tanesi. Ben inanÄ±yorum ki Erzurum bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi 2023'te o gÃ¼Ã§lÃ¼ sadasÄ±nÄ± demokrasiden, adaletten, haktan, hukuktan yana olan o gÃ¼Ã§lÃ¼ sadasÄ±nÄ± sandÄ±klarÄ± birer birer patlatarak tÃ¼m dÃ¼nyaya haykÄ±racak." dedi.

AK Parti ziyareti sonrasÄ± Erzurum ValiliÄŸi'ne giden Bakan KasapoÄŸlu, Abdurrahman Gazi KÄ±z Ã–ÄŸrenci Yurdu'nda Ã¶ÄŸrencilerle iftar yaptÄ±. Yurt yemekhanesinde Ã¶ÄŸrencilerle birlikte sÄ±raya giren KasapoÄŸlu, genÃ§lerle bir sohbet etti.

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